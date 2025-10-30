La empresa T-Systems reactiva los servicios informáticos del Ayuntamiento La compañía que gestiona la tramitación electrónica del padrón y de la recaudación municipal sostiene que el Consistorio ha dado ya pasos para resolver el conflicto

El Norte Palencia Jueves, 30 de octubre 2025, 17:57 Comenta Compartir

La empresa T-Systems, que gestiona los sistemas informáticos de servicios municipales como el padrón y la recaudación, ha difundido un comunicado por el que anuncia que estos programas se han reactivado en la tarde del jueves, una vez que ha constatado que el Ayuntamiento ha dado pasos para intentar alcanzar un acuerdo con respecto al conflicto que llevó a la mercantil a cortar este suministro al Ayuntamiento de Palencia el pasado viernes. La empres señala que ha tomado la decisión de reactivar los servicios informáticos, una vez constatada «la positiva respuesta en las últimas horas y el inicio de la adopción de medidas reales por parte del ayuntamiento».

En el documento, la mercantil T-Systems responde a las acusaciones formuladas por el Ayuntamiento y sostiene que los datos de los ciudadanos de Palencia han permanecido en todo momento a disposición del Consistorio. La empresa detalla que, desde mayo, envió hasta cuatro comunicaciones alertando sobre la posible suspensión del servicio debido a la ausencia de contrato y a la falta de resolución por parte del Ayuntamiento. En estas notificaciones, según expone la empresa, se solicitaron instrucciones para el traspaso ordenado de la información y los datos de los palentinos. «A fecha de hoy, la compañía no ha recibido aún ninguna instrucción para realizar el traspaso de los datos», se afirma en el comunicado.

La compañía asegura además haber actuado con diligencia, manteniendo contactos telefónicos y reuniones presenciales con responsables municipales para evitar la interrupción, lo que finalmente se llevó a cabo el pasado viernes. T-Systems señala que gracias a sus capacidades técnicas los ciudadanos volverán a tener disponibles los sistemas municipales a lo largo de la tarde de este jueves.

Asimismo, se incia que la empresa «asumirá temporalmente parte de los costes del servicio y el almacenamiento de datos, ya que no se alcanzó un acuerdo en este aspecto». Del mismo modo, se indica que T-Systems ha iniciado ya los procedimientos judiciales a su alcance para garantizar sus derechos. También señalan que no han recibido ninguna notificación de ningún procedimiento legal abierto por parte del Ayuntamiento de Palencia, tal y como se afirmaba en un comunicado difundido por el Consistorio, en el que se indicaba que se habían solicitado al juzgado medidas cautelarísimas para que se reactivase el servicio informático.

La compañía reitera que colabora con cientos de administraciones públicas y califica este conflicto como «totalmente atípico». Asimismo, indica que «en compromiso con la ciudadanía, mantiene un diálogo constante con el Ayuntamiento para resolver la situación de forma definitiva en las próximas semanas».