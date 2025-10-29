La empresa que gestiona los programas informáticos del padrón y la recaudación corta el servicio al Ayuntamiento

José María Díaz Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:18 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Un caos. Una situación insostenible para una administración pública y aún más para una tan cercana al ciudadano, como es un ayuntamiento. No hay soporte informático para servicios tan cruciales como la recaudación de ingresos o el padrón municipal. Y el problema viene arrastrándose desde el pasado viernes, sin que esté muy claro aún cuándo podrá resolverse.

¿La causa? Una desavenencia entre el Ayuntamiento de Palencia y la empresa contratada para el suministro y el mantenimiento de estos programas informáticos, T-Systems ITC - Iberia SAU. La mercantil cortó el servicio el viernes y desde entonces no hay posibilidad de efectuar pagos en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento ni tampoco de recoger un simple volante de empadronamiento, con los consiguientes problemas que esto supone para muchos vecinos, así como para las propias arcas municipales.

El problema va agravándose con el paso de los días, especialmente en lo relativo al padrón, puesto que los problemas recaudatorios se están solventando mediante pagos a través de oficinas bancarias, pero quienes necesitan un certificado de empadronamiento, documento necesario para muchos de los trámites administrativos, se ven sin la posibilidad de conseguirlo. Un cartel, especialmente desesperanzador, ya lo anuncia a las puertas de las oficinas municipales del edificio de Agustinas Canónigas en la Calle Mayor: «No hay servicio de padrón y desconocemos cuándo se restablecerá». Colocado después de que en alguna de las jornadas previas el caos se apoderase del vestíbulo del Ayuntamiento con decenas de personas reclamando explicaciones.

El problema persiste cuatro días del corte de los servicios informáticos, por lo que, según se ha informado desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha ordenado «iniciar de forma urgente la correspondiente reclamación judicial, solicitando al juzgado la adopción como medida cautelarísima del restablecimiento del servicio por T Systems».

Desde el Consistorio se explica que el contrato firmado con esta empresa estaba dirigido al suministro y servicio para la modernización del sistema informático de gestión tributaria, recaudación e inspección. El servicio se ha venido gestionando de forma correcta hasta el pasado viernes, cuando T-Systems, a primera hora de la mañana corta la conexión, lo que impide al Ayuntamiento el acceso a las herramientas informáticas usadas por los servicios municipales para la gestión de ingresos y padrón de habitantes, así como también a la Oficina Virtual del Contribuyente, «de tal forma que ni siquiera se puede acceder por parte del personal municipal a los datos de los ciudadanos que obran en las base de datos municipal», se recoge en el comunicado municipal.

El Ayuntamiento indica también que el problema surge de la discrepancia en la interpretación de la cláusula de la duración del contrato (la empresa sostiene que terminó el 3 de noviembre de 2024 y el Ayuntamiento el 7 de junio de 2025). Ante esta situación, T-Systems comunicó al Ayuntamiento la interrupción del servicio el día 16 de junio de 2025. Sin embargo, dado que el propio contrato contemplaba que «el adjudicatario en el momento de la finalización de la vigencia del contrato, deberá continuar en el ejercicio de su actividad durante el tiempo imprescindible para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y se proceda a realizar una nueva adjudicación del mismo», la alcaldesa dictó el pasado 12 de junio una orden de continuidad «por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente». La empresa ha respetado el mandato de la regidora hasta el pasado viernes, cuando tomó la decisión de cortar el acceso a este servicio informático.

Desde el Ayuntamiento, que pide disculpas a los ciudadanos por los problemas que está ocasionando «el injustificado ataque de T-Systems», se especifica que la incidencia afecta fundamentalmente al departamento de Estadística, puesto que «no resulta posible expedir certificados o volantes de empadronamiento». El Consistorio indica también que estos documentos son imprescindibles para la tramitación de procedimientos como la renovación de documentos ante administraciones públicas y entidades privadas; la escolarización, la obtención del bonobús o la tarjeta de asistencia sanitaria; la de aparcamiento en la zona ORA; la inscripción en cursos de formación; el acceso a las ayudas de la Junta y de la Seguridad Social; la solicitud de asistencial social; los trámites del Registro Civil; la solicitud de alquiler o concesión de viviendas de protección pública; las coberturas de seguros; las ayudas al alquiler de la Junta; las becas de estudio; las comprobaciones de Hacienda; las ayudas de Cruz Roja y Cáritas; el bono social de electricidad o las gestiones notariales.

Ante el problema, la alcaldesa dio orden el pasado lunes del restablecimiento inmediato del servicio, pero ante la falta de respuesta de la empresa se ha planteado la reclamación ante el juzgado para que adopte una medida cautelarísima.