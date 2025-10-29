El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel informativo en las dependencias del Ayuntamiento. J. M. D.

La empresa informática del padrón municipal justifica el corte en que no cobra hace un año

La concesionaria del servicio reprocha al Ayuntamiento su falta de compromiso en la búsqueda de una solución y de licitación de un nuevo contrato.

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:55

Comenta

La empresa T-Systems, que gestiona el programa informático del padrón municipal, así como de la Recaudación y la oficina virtual del Ayuntamiento de Palencia, ha manifestado en un comunicado que ha prestado el servicio durante casi un año sin cobrar. La compañía, responsable desde 2020 del suministro y mantenimiento de estos sistemas informáticos explica que ha suspendido estas prestaciones al Ayuntamiento al vencer el contrato el 2 de noviembre de 2024.

«En un ejercicio de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos y el Ayuntamiento, y a pesar de la finalización del contrato y a la espera de que el consistorio tramitara un nuevo contrato, T-Systems continuó prestando estos servicios durante casi un año, con la máxima diligencia y calidad, sin haber percibido durante este periodo la contraprestación económica a la que se comprometiera el Ayuntamiento», detalla la empresa en el comunicado.

Sin embargo, «debido a la falta de resolución de la situación legal generada por la ausencia de un nuevo contrato y la falta de pago de gran parte de la deuda por parte del Ayuntamiento, y tras reiterados intentos por parte de la compañía de llegar a una solución con el consistorio palentino sin éxito, T-Systems decidió suspender el servicio, haciendo uso de la facultad que le otorga la propia Ley de Contratos del Sector Público», prosigue el escrito. A pesar de la suspensión, desde T-Systems aseguran que «continúa en comunicación constante con el Ayuntamiento dispuesta a encontrar una solución a esta problemática».

La empresa destaca finalmente su trayectoria. «T-Systems es uno de los principales proveedores tecnológicos para la administración pública local de nuestro país con más de 20 años de experiencia». Del mismo modo indican que la situación que se ha producido en Palencia es un «caso aislado».

