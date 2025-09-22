Dos ruedas para lograr una ciudad más amable

Las calles de Palencia se llenaron este lunes de bicicletas con motivo de la Bicicletada Urbana Movisop, una marcha popular organizada dentro de la Feria ... de la Movilidad Sostenible y la Semana Europea de la Movilidad. La cita no pudo tener mejor fecha, coincidió con el Día Mundial Sin Automóvil, una jornada que invita a reflexionar sobre la necesidad de reducir el uso del vehículo privado y apostar por medios de transporte más sostenibles.

La actividad contó con algo más de 75 inscritos, aunque finalmente fueron algo más de 50 los que tomaron la salida ante la amenaza de lluvia. Pese a ello, el sol acabó acompañando durante toda la tarde, con una temperatura agradable que favoreció el ambiente festivo. El recorrido, circular y no competitivo, partió y concluyó en la Plaza de la Inmaculada de Palencia, con un trazado de unos diez kilómetros que aprovechó en gran parte la red de carriles bici de la ciudad y que incluyó tres paradas de reagrupamiento.

Mariano Calvo, presidente del Club Atletismo Cuatro Cantones, subrayó el valor de la experiencia como organizador del evento. «Tener la oportunidad de organizar una actividad de estas características en el Día Mundial sin Coche es algo importante. Primero porque en Palencia no disfrutamos de un clima todo el año propenso para utilizar la bicicleta, ni la ciudad está diseñada al 100% para circular por sitios como la Avenida Santander o el subterráneo. Sobre todo, para los más pequeños, de los cuales hemos tenido muchos participando. Hemos podido disfrutar de todos estos atractivos y ha sido un día muy bonito».

Desde las 16:00 horas, la plaza comenzó a recibir a los primeros ciclistas con la recogida de dorsales, donde se entregaron los Gym Bag conmemorativos a los primeros inscritos. La actividad reunió a familias, ciclistas habituales y vecinos que quisieron unirse a la iniciativa, diferente a la de otros años, cuando las pruebas en bicicleta dentro de la programación municipal habían tenido un carácter más competitivo.

La organización recordó la importancia de la seguridad. El uso del casco fue obligatorio para los menores de 16 años y los menores de 14 debían ir acompañados por una persona adulta. Al término de la marcha, los asistentes disfrutaron de un avituallamiento a base de fruta y barritas energéticas, que puso el broche a una jornada marcada por el ambiente festivo.

El concejal de Movilidad, Orlando Castro, subrayó el carácter pedagógico de la convocatoria. «Se trata de sensibilizar de que hay otras maneras de desplazarse por la ciudad. No es cuestión de ir lo más deprisa posible, sino de mostrar que moverse en bicicleta es una posibilidad tanto para quienes ya la utilizan a diario como para los que apenas pedalean».

El edil destacó también la necesidad de avanzar hacia una convivencia más respetuosa entre conductores y ciclistas, el principal peligro al que se enfrentan los usuarios de este medio de transporte. «Muchas veces vemos coches mal aparcados en los colegios, pero también hay familias que van en bici. El mayor miedo del ciclista es sentir que no se le respeta, y eso es lo que queremos cambiar. En otras ciudades europeas se observa cómo los coches respetan más a las bicicletas, y a nosotros todavía nos queda un tiempo para conseguir eso».

Con esta bicicletada, Palencia se sumó no solo a las celebraciones de la Semana Europea de la Movilidad, sino también al Día Mundial Sin Automóvil, reforzando el papel de la bicicleta como una alternativa saludable, segura y respetuosa con el entorno urbano.