El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de participantes en la plaza de la Inmaculada. Marta Moras
Palencia

Dos ruedas para lograr una ciudad más amable

Medio centenar de ciciclistas reivindican con un recorrido alrededor de toda la ciudad mayor seguridad para los usuarios de las bicicletas

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:13

Las calles de Palencia se llenaron este lunes de bicicletas con motivo de la Bicicletada Urbana Movisop, una marcha popular organizada dentro de la Feria ... de la Movilidad Sostenible y la Semana Europea de la Movilidad. La cita no pudo tener mejor fecha, coincidió con el Día Mundial Sin Automóvil, una jornada que invita a reflexionar sobre la necesidad de reducir el uso del vehículo privado y apostar por medios de transporte más sostenibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  3. 3

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  4. 4

    La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»
  5. 5

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  6. 6

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  7. 7 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  8. 8

    El vallisoletano que dejó su trabajo para leer libros en redes sociales y no se arrepiente
  9. 9 Detenido por robar un patinete eléctrico a golpes al ser sorprendido por su dueño en la plaza de Colón
  10. 10

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos ruedas para lograr una ciudad más amable

Dos ruedas para lograr una ciudad más amable