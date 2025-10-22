«La discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana» La presidenta de Cocemfe Castilla y León destaca en una jornada en La Olmeda los avances conseguidos en los veinte años de trabajo de la entidad

El Norte Palencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:21

Bajo el lema '20 años conectando vidas en el medio rural', la villa romana de La Olmeda acoge este miércoles una jornada de celebración, un espacio de encuentro, reflexión e impulso. Porque hace ya veinte años que Cocemfe Castilla y León y sus 93 entidades asociadas «caminan juntas, derribando barreras, creando oportunidades y mejorando la vida de más de 12.000 personas con discapacidad física y orgánica en nuestra comunidad, muchas de ellas en entornos rurales», según ha constatado la presidenta de la entidad, Miriam Aguilar.

En el corazón del medio rural de Castilla y León, Cocemfe ha tejido durante dos décadas una red de apoyo, inclusión y transformación social para las personas con discapacidad física y orgánica. Desde su fundación en 2005, esta confederación ha crecido hasta integrar 93 entidades, atendiendo a más de 12.000 personas, muchas de ellas en entornos rurales donde la accesibilidad y la participación eran desafíos urgentes.

La jornada ha proyectado un documental que recorre los principales hitos de su trayectoria: desde los primeros proyectos piloto en Palencia hasta iniciativas innovadoras que han puesto la tecnología y el diseño al servicio de la inclusión, «porque Cocemfe ha logrado derribar barreras, impulsar la vida independiente y transformar comunidades».

El encuentro ha contado con varias mesas redondas de análisis y también se han puesto sobre la mesa los logros conseguidos. «Hemos avanzado en el modelo de atención, implantando la atención centrada en lo importante para la persona aplicado a las personas con discapacidad física y orgánica de nuestra comunidad autónoma, hemos definido modelos de atención a las personas con discapacidad, buscando soluciones habitacionales inclusivas y servicios de rehabilitación domiciliaria para personas con discapacidad en el medio rural evitando la institucionalización no deseada y la soledad no deseada, y hemos puesto en marcha un proyecto de innovación social, experimentación y pilotaje de oportunidades para mejorar la calidad de vida y la promoción de autonomía personal de las personas con ictus recién salidas del hospital», enumeraba la presidenta, Miriam Aguilar.

Otros logros citados han sido la adaptación del patrimonio cultural, como el Camino de Santiago o la Villa Romana La Olmeda, para hacerlo accesible a todas las personas y diseñado herramientas de sensibilización en accesibilidad universal y de promoción de la vivienda inclusiva; las iniciativas de telere-habilitación integral de miembro superior e inferior a través de realidad virtual y proyectos de investigación y diseño de prototipos que responden a necesidades no atendidas en personas con discapacidad física y orgánica, o la integración de la perspectiva transversal de la sexualidad «en el diseño de nuestros servicios y el despliegue de un comité de ética que rige nuestras actuaciones y las de nuestras entidades miembros y profesionales. Porque hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, la diversidad y la justicia social. Porque la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana, más accesible y más conectada», ha dicho.