El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Cocemfe, Miriam Aguilar, en su intervención en la jornada en La Olmeda.

«La discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana»

La presidenta de Cocemfe Castilla y León destaca en una jornada en La Olmeda los avances conseguidos en los veinte años de trabajo de la entidad

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:21

Comenta

Bajo el lema '20 años conectando vidas en el medio rural', la villa romana de La Olmeda acoge este miércoles una jornada de celebración, un espacio de encuentro, reflexión e impulso. Porque hace ya veinte años que Cocemfe Castilla y León y sus 93 entidades asociadas «caminan juntas, derribando barreras, creando oportunidades y mejorando la vida de más de 12.000 personas con discapacidad física y orgánica en nuestra comunidad, muchas de ellas en entornos rurales», según ha constatado la presidenta de la entidad, Miriam Aguilar.

En el corazón del medio rural de Castilla y León, Cocemfe ha tejido durante dos décadas una red de apoyo, inclusión y transformación social para las personas con discapacidad física y orgánica. Desde su fundación en 2005, esta confederación ha crecido hasta integrar 93 entidades, atendiendo a más de 12.000 personas, muchas de ellas en entornos rurales donde la accesibilidad y la participación eran desafíos urgentes.

La jornada ha proyectado un documental que recorre los principales hitos de su trayectoria: desde los primeros proyectos piloto en Palencia hasta iniciativas innovadoras que han puesto la tecnología y el diseño al servicio de la inclusión, «porque Cocemfe ha logrado derribar barreras, impulsar la vida independiente y transformar comunidades».

Noticias relacionadas

El piso domotizado para enfermos de ictus comenzará a funcionar en septiembre

El piso domotizado para enfermos de ictus comenzará a funcionar en septiembre

Un laboratorio de ideas sostenibles e inclusivas abre la Feria de la Movilidad

Un laboratorio de ideas sostenibles e inclusivas abre la Feria de la Movilidad

El encuentro ha contado con varias mesas redondas de análisis y también se han puesto sobre la mesa los logros conseguidos. «Hemos avanzado en el modelo de atención, implantando la atención centrada en lo importante para la persona aplicado a las personas con discapacidad física y orgánica de nuestra comunidad autónoma, hemos definido modelos de atención a las personas con discapacidad, buscando soluciones habitacionales inclusivas y servicios de rehabilitación domiciliaria para personas con discapacidad en el medio rural evitando la institucionalización no deseada y la soledad no deseada, y hemos puesto en marcha un proyecto de innovación social, experimentación y pilotaje de oportunidades para mejorar la calidad de vida y la promoción de autonomía personal de las personas con ictus recién salidas del hospital», enumeraba la presidenta, Miriam Aguilar.

Otros logros citados han sido la adaptación del patrimonio cultural, como el Camino de Santiago o la Villa Romana La Olmeda, para hacerlo accesible a todas las personas y diseñado herramientas de sensibilización en accesibilidad universal y de promoción de la vivienda inclusiva; las iniciativas de telere-habilitación integral de miembro superior e inferior a través de realidad virtual y proyectos de investigación y diseño de prototipos que responden a necesidades no atendidas en personas con discapacidad física y orgánica, o la integración de la perspectiva transversal de la sexualidad «en el diseño de nuestros servicios y el despliegue de un comité de ética que rige nuestras actuaciones y las de nuestras entidades miembros y profesionales. Porque hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, la diversidad y la justicia social. Porque la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana, más accesible y más conectada», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  2. 2 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  3. 3

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  4. 4

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  5. 5

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  6. 6 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  7. 7 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  8. 8

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  9. 9

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  10. 10 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «La discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana»

«La discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para construir una sociedad más humana»