Participantes en una de las mesas de trabajo del 'Hackathon' 20x20.

Participantes en una de las mesas de trabajo del 'Hackathon' 20x20.
Palencia

Un laboratorio de ideas sostenibles e inclusivas abre la Feria de la Movilidad

Más de 230 participantes, entre ellos Policía Local, Bomberos, estudiantes y asociaciones, aportan ideas en el 'Hackathon 20x20' promovido por Cocemfe

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:31

Las mesas del centro EFIDES se transformaron en un gran laboratorio ciudadano. Desde primera hora de la mañana, voces muy distintas se sentaron a pensar ... juntas cómo hacer más fácil, seguro y sostenible el día a día de quienes se mueven por la ciudad. El 'Hackathon 20x20', gran novedad de la sexta edición de la Feria de la Movilidad Sostenible, reunió a unas 230 personas de todas las edades en una jornada que convirtió la reflexión sobre la accesibilidad y el transporte en un auténtico ejercicio colectivo.

