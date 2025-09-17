Un laboratorio de ideas sostenibles e inclusivas abre la Feria de la Movilidad

Las mesas del centro EFIDES se transformaron en un gran laboratorio ciudadano. Desde primera hora de la mañana, voces muy distintas se sentaron a pensar ... juntas cómo hacer más fácil, seguro y sostenible el día a día de quienes se mueven por la ciudad. El 'Hackathon 20x20', gran novedad de la sexta edición de la Feria de la Movilidad Sostenible, reunió a unas 230 personas de todas las edades en una jornada que convirtió la reflexión sobre la accesibilidad y el transporte en un auténtico ejercicio colectivo.

La cita promovida por Cocemfe fue mucho más que una dinámica de grupo. Supuso un punto de encuentro entre realidades diversas que pocas veces coinciden en el mismo espacio. Estudiantes del colegio Dominicas, el IES Virgen de la Calle o el centro concertado López Vicuña compartieron mesa con efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, asociaciones sociales y vecinos de a pie de Palencia. En total, 213 personas inscritas, a las que se sumaron voluntarios, que se distribuyeron en veinte grupos diseñados para dar cabida a distintos perfiles.

Durante la jornada, los equipos trabajaron con metodologías participativas que animaron a debatir, detectar problemas y, sobre todo, proponer soluciones. Cada grupo debía poner sobre la mesa una idea práctica para avanzar hacia una movilidad más inclusiva, con el reto añadido de que fueran planteamientos capaces de transformarse en proyectos reales.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, subrayó que el encuentro tenía una clara vocación de futuro. «La jornada pretende descubrir y analizar esos retos sobre movilidad, además de proponer soluciones. Encontrar cuáles son las posibilidades para mejorar la sostenibilidad y movilidad de nuestra ciudad. Siempre intentando minorar esa emisión de CO₂ y facilitar la movilidad para todos».

El esfuerzo de los participantes se orientó a cuestiones tan cercanas como los desplazamientos escolares, la accesibilidad de los pasos de peatones o el uso de vehículos no contaminantes. Temas que forman parte de la vida diaria de los ciudadanos y que, bajo el prisma del trabajo en equipo, fueron repensados con enfoques distintos y complementarios.

La edil incidió además en que «Movisop arranca hoy la Semana de la Movilidad con esta iniciativa dando participación a todos los colectivos que hayan querido venir. Son veinte grupos de interés organizados en grupos para que vayan analizando y proponiendo esas soluciones. Una jornada participativa que va a intentar resolver muchas de las necesidades y problemáticas en el campo de la movilidad. El Ayuntamiento se compromete a analizar firmemente e intentar posibilitar que estas soluciones se lleven a cabo».

El carácter conmemorativo de la jornada, que coincide con el vigésimo aniversario de Cocemfe Castilla y León, organizador de esta jornada. Su gerente regional, la palentina Asunción Elorduy, explicó que la idea de reunir a veinte grupos de veinte personas perseguía no solo un guiño simbólico, sino sobre todo una finalidad práctica. «Nuestra propuesta era invitar a veinte grupos para finalizar la jornada obteniendo veinte ideas que puedan ponerse en marcha si dan la calidad y eficiencia suficiente. Que solucionen retos de movilidad desde un punto de vista inclusivo y sostenible. El reto es cumplir con los objetivos de desarrollo de ciudades inclusivas, seguras, pensadas para todas las personas y cuidando el medio ambiente».

La gerente regional de Cocemfe insistió en el carácter abierto y participativo de la iniciativa. «Con esta jornada pretendemos que la gente se divierta, obtener diferentes puntos de vista y facilitar la movilidad de cualquier persona que resida en la ciudad, sin que ninguna persona pueda sentirse excluida».

El 'Hackathon 20x20' no fue, por tanto, una actividad aislada. Está enmarcada dentro de la Feria de la Movilidad Sostenible y sirvió como pistoletazo de salida de la Semana Europea de la Movilidad. La intención ahora es que el trabajo no se quede en las paredes del centro EFIDES, sino que se traduzca en medidas concretas. Las propuestas recogidas se evaluarán en las próximas semanas con la vista puesta en incorporar las más viables al diseño de la ciudad del futuro.