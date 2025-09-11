Palencia se vuelca con la movilidad sostenible con una nueva edición de Movisop Del 17 al 22 de septiembre, la ciudad acogerá talleres, exhibiciones, rutas y jornadas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad

Palencia se prepara para convertirse en el epicentro de la movilidad sostenible con la celebración de Movisop 2025, la Feria de Movilidad Sostenible de Palencia, que se desarrollará del 17 al 22 de septiembre. Este evento, enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad, ofrecerá una amplia agenda de actividades dirigidas a profesionales, estudiantes, familias y ciudadanía en general, con el objetivo de sensibilizar, formar y fomentar alternativas de transporte más limpias, accesibles e inclusivas.

El programa arranca el miércoles 17 de septiembre con el Hackathon 20x20, en el centro Efides, donde hasta 400 personas trabajarán en grupos colaborativos para diseñar soluciones que hagan de Palencia una ciudad más accesible y conectada, coincidiendo con el vigésimo aniversario de Cocemfe Castilla y León.

El jueves 18, la feria se trasladará a los centros de Formación Profesional, con talleres de sensibilización para estudiantes. También con el Taller de circulación segura con vehículos de movilidad personal (VMP), en colaboración con autoescuelas locales.

El viernes 19, el protagonismo será para los más pequeños con una jornada de sensibilización en educación primaria en el Parque del Salón, y por la tarde llegará la vigésimo segunda Fiesta de la Rueda, con recorridos accesibles, exhibiciones deportivas, música en vivo y actividades solidarias organizadas por Acremif.

El sábado 20, la exposición de vehículos cero emisiones llenará la Calle Mayor, el Parque del Salón y la Plaza Mayor de modelos eléctricos, híbridos y de hidrógeno, junto con una exhibición de BMX, MTB y 'skateboarding' para promover la movilidad activa entre los jóvenes.

El domingo 21, la creatividad tomará las calles con la II Carrera de Autos Locos, en el paseo y la carretera del Cristo del Otero, un evento participativo y divertido con vehículos no motorizados.

Finalmente, el lunes 22 de septiembre, Palencia celebrará el Día Europeo sin Coches con una 'bicicletada', que reunirá a ciclistas en un recorrido urbano circular de 10 kilómetros con salida y llegada en la Plaza de la Inmaculada. Además, el transporte urbano volverá a ser gratuito durante toda la jornada.

Durante la presentación del programa, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, destacó que Movisop «combina innovación, sensibilización y participación ciudadana, reflejando los valores de la Semana Europea de la Movilidad: un transporte accesible, inclusivo, asequible y seguro».

Con esta programación, Palencia reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la innovación y la participación ciudadana, consolidándose como referente en Castilla y León dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

