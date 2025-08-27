El piso domotizado para enfermos de ictus comenzará a funcionar en septiembre

El Norte Palencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:04 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia ha reforzado su compromiso con las políticas sociales con el apoyo a un piso de transición para personas con ictus impulsado por Cocemfe Castilla y León. En concreto, la institución provincial ha concedido una subvención de cerca de 10.000 euros que ha permitido la adquisición de productos de apoyo, licencias de uso de plataformas tecnológicas, equipamiento y montaje de una Sala Snoezelen, así como la instalación de dispositivos de domótica.

El proyecto, que se pondrá en marcha en la segunda quincena de septiembre y que contempla una estancia mínima de un mes y máxima de tres, tiene como objetivo «facilitar la recuperación funcional y emocional de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o un daño cerebral adquirido (DCA), promoviendo su autonomía personal y preparando su retorno al hogar en condiciones óptimas», informan desde la Diputación de Palencia.

Así, el piso, concebido como un espacio de entrenamiento especializado, busca también «garantizar la inclusión social y preservar la dignidad de quienes residen en el medio rural». «Proporciona una alternativa de recuperación más cercana, integral y significativa, una vez la persona recibe el alta hospitalaria», apuntan estas mismas fuentes. Además, mediante la metodología ACIP, se diseñarán proyectos de vida personalizados, definiendo apoyos específicos para alcanzar los objetivos vitales de los afectados. En la actualidad, ya se han mantenido reuniones con el hospital, los trabajadores sociales y los centros de salud para coordinar y definir el protocolo de derivación.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es la posibilidad de que las personas afectadas entrenen la nueva dinámica de convivencia junto a su familiar cuidador principal, lo que favorece una adaptación operativa y emocional conjunta, fortaleciendo así el entorno familiar y facilitando una transición más efectiva al domicilio habitual.

Valorar el hogar de origen

De forma paralela, una terapeuta ocupacional y una arquitecta trabajarán conjuntamente para realizar valoraciones y propuestas de intervención en los hogares de origen en materia de accesibilidad, domótica y uso de productos de apoyo, asegurando un regreso al hogar en condiciones de autonomía, confort y seguridad.

Este proyecto se enmarca en el incremento del 53,7% en el presupuesto de Servicios Sociales de la Diputación, que alcanza los 27,3 millones de euros. Esta inversión ha permitido fortalecer la red de Centros de Acción Social (CEAS), con más de 1,5 millones destinados a nuevos centros en Baltanás, Torquemada y Saldaña, y aumentar un 75% el presupuesto de Ayuda a Domicilio, que pasa a 7,97 millones de euros, eliminando listas de espera y garantizando una atención inmediata en el entorno rural.