El coste del soterramiento se eleva a más de 875 millones con un plazo de ejecución de casi 15 años

Poco queda ya sobre la mesa de aquel proyecto de soterramiento que figuraba en el estudio informativo de integración del ferrocarril en Palencia que se ... aprobó en el año 2010. Ni la superficie afectada, ni el tiempo de ejecución, ni, por supuesto el presupuesto, que es notablemente más elevado. El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Luis Pedro Marco de la Peña, ha comunicado a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que el coste del soterramiento en Palencia se elevaría a 875 millones de euros, que podrían dispararse hasta cerca de los 1.000 si se producen sobrecostes en el precio de los materiales u otros conceptos, circunstancias que son habituales en proyectos de un largo plazo de ejecución. Y en este caso, lo es, porque el cronograma fijado para una actuación de estas características se establece en un horizonte temporal que va desde los once hasta los quince años.

Todos estos datos son los que el presidente de Adif expuso en una reunión que mantuvo con la alcaldesa y con el concejal de Urbanismo de Palencia, Alvaro Bilbao, quienes acudieron a Madrid con un una amplia carpeta de asuntos a discutir, entre los que se erigía como aspecto principal el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Palencia.

La alcaldesa había solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transportes un estudio del coste actualizado del hundimiento del trazado ferroviario y el presidente de Adif llegó con una respuesta pormenorizada que invita a reabrir el debate en la ciudad de Palencia, dado que se trata de un nivel de gastos muy superior al estimado hasta el momento y que cifra entre 145 y 180 millones de euros el coste de cada kilómetro que se soterre, para un túnel, como el previsto para Palencia, que tenga la capacidad para albergar tres vías, dos de ancho estándar y una de ancho convencional.

Según ha detallado este martes el concejal de Urbanismo en un encuentro con los medios de comunicación, la previsión de Adif, en el caso de que se pudiera llevar a cabo el soterramiento, sería la de construir un túnel de 3.750 metros de largo, que prolongaría en un kilómetro hacia el sur el hundimiento de las vías, con el fin de facilitar la construcción de los desvíos provisionales hacia Santander y León, algo que no podría hacerse si el túnel del soterramiento se iniciase en donde estaba previsto, a la altura del cuartel de la Policía Local (el túnel era de 2.740 metros). Ahora, con estos 3.750 metros, la boca del túnel quedaría a la altura de la zona de Francisco Vighi, a lo que habría que sumar otro medio kilómetro de rampa en cada uno de los extremos.

Bilbao ha ido desgranando también el presupuesto, insistiendo en que se trata de un cose similar al de otros soterramientos en ejecución, como el de Lorca o Moncada. El edil ha señalado que debe tenerse en cuenta que el presupuesto de ejecución material de las obras se ha cifrado en 462 millones, en los que se incluyen ya los 78 millones aproximados del coste de las obras de desvío provisionales y también de la estación provisional. A esta cantidad, habría que sumarse las cuantías del beneficio industrial, gastos de tramitación y el IVA, con lo que el presupuesto base de licitación, por el que saldría el proyecto a contratación es de 642 millones de euros.

Pero, poco a poco los gastos van incrementándose, con nuevas necesidades, como los gastos de las asistencias técnicas, de la licitación de la obra y de la dirección facultativa, que suelen suponer en torno al 10% o el 12%, del presupuesto, con lo que hay que sumar otros 50 o 55 millones de euros.

Palencia presenta además un problema que no tienen otras ciudades y que encarece el proyecto: la necesidad de desviar el cauce del arroyo de Villalobón, que ya discurre por un emisario subterráneo, que costó 6 millones de euros, pero que resulta insuficiente para evitar una posible inundación de los túneles del soterramiento en el caso de una gran avenida de agua. Este proyecto inicialmente se valoró en 54 millones de euros, pero ya en el año 2011 el Gobierno confirmó que el coste de estas obras se elevaba a cerca de 72 millones de euros, con un trazado de desvío del arroyo de 13 kilómetros. La cifra actual, según ha confirmado el concejal de Urbanismo es todavía superior. Se eleva a 110 millones de euros, con el IVA y el coste de todas las asistencias incluidos.

Pero este no es todo, puesto que si se ejecuta el soterramiento y las vías desaparecen de la trama urbana de la ciudad, quedará liberada en el centro de Palencia una enorme franja de terreno que será necesario urbanizar. El coste de esa urbanización se ha valorado en 70 millones de euros, con el IVA ya incluido y también las asistencias. De esta parte es la única que en el futuro podría obtenerse algún beneficio económico, ya que se despejan parcelas que pueden ponerse a la venta para la construcción de viviendas. Serían fondos que se destinarían a amortizar parte los gastos, pero aún no están cuantificados. Y todavía queda otra partida por añadir. Se trata de una provisión de fondos para afrontar posibles sobrecostes. Así, la cuantía de imprevistos suele fijarse en el 20% del presupuesto, con lo que si se suman todos los gastos y el IVA, esa partida, que podría no llegar a utilizarse, aunque en el caso de proyectos muy largos, es prácticamente necesaria, se situaría en torno a 121 millones de euros. De esta forma, el presupuesto final de todo el proyecto, con todos los gastos y asistencias incluidos, podría oscilar entre los 875 y los 1.000 millones de euros.

Y si las cuantías económicas provocan ya un poco de vértigo, no pasa menos con el posible calendario de plazos que figura en el estudio elaborado por Adif y que ha transmitido al Ayuntamiento de Palencia. Tres meses para la tramitación administrativa y el inicio de la licitación del proyecto; seis meses para la licitación del proyecto; entre 12 y 18 meses para redactar el proyecto; seis meses de supervisión del proyecto; nueve meses de licitación de la obra; siete u ocho años de ejecución de la obra, y luego entre uno y dos años para la urbanización de los terrenos. Con todo esto, el procedimiento completo se situaría entre los 11 y los 15 años.

Un problema para financiar la obra

Con estas cifras sobre la mesa, surge ahora el problema de la financiación, porque una cuantía de estas características no puede afrontarla alegremente ninguna administración pública. El Ministerio de Transportes ya se ha mostrado, más que reacio, totalmente contrario a financiar más soterramientos por su elevado coste. Solo podría asumir proyectos en los que esta alternativa sea la más viable y el caso de Palencia podría cumplirse esa características, por lo que el 50% del coste de las obras del soterramiento, sin incluir el desvío del arroyo de Villalobón, habría una posibilidad de que corriese a cargo del Estado.

¿Pero qué pasaría con el otro 50%? Que recaería sobre el Ayuntamiento de Palencia. Según el protocolo firmado entre las administraciones en el año 2008 para impulsar la integración del ferrocarril, el Estado se comprometió a asumir el 50% y el Ayuntamiento, la otra mitad, aunque con el compromiso de la Junta de colaborar también con el 50% de la parte correspondiente a la ciudad. Esto implica que el Consistorio debe disponer de casi 200 millones de euros para hacer frente a la construcción del soterramiento, una cuantía imposible de asumir en estos momentos, dado que necesitaría recurrir a un préstamo y la normativa de las Haciendas Locales impiden un endeudamiento de estas características a un ayuntamiento cuyo presupuesto ronda los 80 millones de euros.

Sin embargo, ni la alcaldesa ni el concejal de Urbanismo quisieron cerrar ninguna puerta y señalaron que es necesario reabrir un debate sobre este asunto con todos los grupos políticos y también con la sociedad palentina, para decidir de común acuerdo cuál debe ser el posicionamiento de la ciudad con respecto al soterramiento. Miriam Andrés indicó que mantendrá un encuentro primero con todos los grupos políticos municipales y después con colectivos como la Plataforma en Defensa del Soterramiento para exponerles la información remitida por Adif y plantear la cuestión de cuál debe ser la posición de la ciudad a partir de estos momentos. Asimismo recordó, que existe la posibilidad de recurrir a fondos europeos parta tratar de buscar financiación para el soterramiento, aunque señaló que habría que estudiar si hay alguna convocatoria enfocada a este tipo de actuaciones.

La alcaldesa señaló que por el momento la única manifestación pública y oficial del Ayuntamiento es el soterramiento de las vías del tren, puesto que, aunque en el anterior mandato (con gobierno de Ciudadanos y PP) se intentó acordar un modelo de integración blanda, con pasos aéreos y subterráneos, finalmente Adif paralizó el proceso, al haber un cambio de gobierno (la llegada del PSOE al Ayuntamiento), que se posicionó de forma firme en favor del soterramiento.