Colocan un cartel con el lema «abajo por fascista» en el busto de Abilio Calderón en Palencia Carteles colocados en la peana del busto tras la manifestación del Primero de Mayo. / Antonio Quintero El alcalde aseguró en el último Pleno que había indicado a los servicios municipales que iniciaran el expediente para retirar la escultura y cumplir con la sentencia de abril de 2016 MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 1 mayo 2019, 17:38

Un grupo de personas ha tapado con una sábana el busto de Abilio Calderón en Palencia y ha colocado en la peana de su escultura varios carteles con lemas alusivos al cumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo sobre la Ley de Memoria Histórica. El juzgado exigió la retirada de los vestigios del golpe de Estado, de la Guerra Civil y del franquismo en abril de 2016 y el Ayuntamiento cambió el nombre de la plaza en la que se ubica el busto, pero aún no ha retirado el monumento. Tras reiteradas peticiones de retirada de la escultura por parte del grupo municipal Ganemos, el busto sigue en la plaza y un grupo de personas ha decidido pedir la retirada colocando carteles en los que se puede leer «abajo por fascista» o «Polanco, ¿y este?», mensaje este último dirigido al alcalde de la ciudad, que aseguró en el último Pleno que había indicado a los servicios municipales que se iniciara el expediente para la retirada.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia se desvinculan completamente de este tipo de acciones, pero aseguran que este acto es solo el reflejo del sentir de los vecinos. «Entendemos que no es la forma ni fórmula para exigir que se cumpla con la Ley. No obstante, Las sentencias están para cumplirlas y nos están tomando por el pito de un sereno en muchas ocasiones. Luego desde el Ayuntamiento nos exigen que cumplamos con las órdenes y bandos que promulgan cuando son ellos los primeros que no cumplen», espetó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, José Luis Posadas.

Estado del monumento tras el acto llevado a cabo tras la manifestación del Primero de Mayo. / Antonio Quintero

Este acto se ha llevado a cabo poco después de la manifestación que se ha vivido en Palencia con motivo del Primero de Mayo y el papel utilizado para realizar los carteles era, curiosamente, de un calendario de la CGT. La actuación no ha dañado en absoluto esta escultura que el portavoz de Ganemos, Juan Gascón, indicó que debe tasarse para venderse a la familia de Abilio Calderón, dado el interés que algunos de sus miembros han manifestado por conservarlo.