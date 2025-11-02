Cocemfe distingue a 40 establecimientos por su compromiso con la accesibilidad

El Norte Palencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:36 Comenta Compartir

La organización de personas con discapacidad Cocemfe Castilla y León ha desarrollado en Palencia una campaña de sensibilización sobre la accesibilidad y la atención a las personas con problemas de movilidad en el comercio local. La iniciativa, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, se ha dirigido a promover un entorno urbano más inclusivo y una atención más empática y accesible.

Como punto de partida, se ha elaborado un informe diagnóstico sobre la accesibilidad de cuarenta establecimientos de la ciudad, que han sido elegidos por mostrar una actitud especialmente receptiva y comprometida con la inclusión, destacando por su sensibilidad y disposición hacia el trato adecuado a personas con discapacidad.

Para reconocer su implicación, Cocemfe ha entregado a cada uno de ellos un distintivo identificativo, una pegatina que podrán colocar en sus escaparates como símbolo de 'comercio amable y sensibilizado con la discapacidad'.

Las concejalas de Impulso Económico y de Bienestar Social, Judith Castro y Charo García, visitaron algunos de estos comercios junto al equipo de Cocemfe y una usuaria en silla de ruedas, quien pudo comprobar personalmente que los locales reseñados resultan accesibles. Durante la visita, se destacó la importancia de mantener una evaluación continua y de seguir aplicando mejoras que garanticen la plena accesibilidad física, sensorial y cognitiva.

Además, se ha editado un tríptico de buenas prácticas que recoge pautas sencillas para un trato respetuoso, natural y empático hacia las personas con discapacidad, reforzando la idea de que todas las personas son iguales, cada una con sus características, limitaciones y capacidades. El objetivo es animar a los comerciantes a que sigan mejorando con las directivas de accesibilidad.

Por otro lado, Cocemfe ha dado paso más en su propósito de atender sus necesidades y capacidades y garantizar su derecho al trabajo, en este caso público, muy demandado por este grupo. De este modo, acaba de inaugurarse la formación 'Tu puerta al empleo: fórmate como recepcionista y ordenanza y aprende a preparar una oposición', con una importante participación. Hasta 20 personas ya se benefician, en el aula del centro de empleo Efides de Palencia, de un programa de 200 horas de formación, 120 lectivas y 80 de prácticas. En formato presencial, incluye desde preparación emocional y mental para opositar hasta técnicas de estudio y el uso eficaz de herramientas tecnológicas como apoyo.

Temas

Discapacitados

Palencia