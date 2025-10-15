Cocemfe celebra 20 años con un impulso al medio rural

Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León) celebra 20 años «de trabajo, de desarrollo, de oportunidades, entre conexión ... y conexión entre personas, entre grupos humanos, entre administraciones, trabajo con empresas y con entidades del sector», ha recalcado su gerente, Asun Elorduy, durante la presentación en la Diputación de una jornada de trabajo que se celebrará el próximo miércoles 22 en La Olmeda, en la que se esperan más de 400 participantes de toda la comunidad. Porque Cocemfe está integrada por 93 organizaciones, que el año pasado atendieron a más de 12.000 personas en toda la comunidad autónoma, 1.450 de ellas en Palencia.

A la jornada acudirán buena parte de las organizaciones miembro de Cocemfe y también profesionales, sociosanitarios y sus entidades para reflexionar y compartir buenas prácticas. También están invitadas personas con discapacidad, familias, administraciones, empresas y agentes sociales. «Es una jornada para nosotros festiva pero también de encuentro para abrazar la diversidad y sobre todo también para promocionar la provincia de Palencia, en La Olmeda, porque es un ejemplo de adaptación de patrimonio en el que se combina accesibilidad en un entorno perfecto para que puedan participar las personas con discapacidad.

En la jornada se va a presentar el proyecto Nebula, que es un espacio colaborativo para compartir buenas prácticas, proyectos, innovación, experiencias y aprendizajes con todos los profesionales que forman parte de la red de Castilla y León, según ha explicado Asun Elorduy.

«Desarrollamos servicios de empleo, de formación, de asesoramiento jurídico, de atención a la sexualidad, de asistencia personal a los usuarios y también desarrollamos atención a sus entidades, damos formación a nuestras entidades, promoción del movimiento asociativo, asesoramiento jurídico, establecemos también formación, proyectos, dirección de proyectos también, búsqueda de oportunidades, incidencia política o social, que para nosotros es clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por tanto, la labor de Cocemfe se dirige un poco a dos públicos, por una parte a personas con discapacidad y a sus familias y por otra parte, a nuestras entidades miembros», ha explicado Asun Elorduy.