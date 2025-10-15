El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asun Elorduy, con el diputado Juan Antonio Obispo, presentan el programa. E. N.

Cocemfe celebra 20 años con un impulso al medio rural

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, que atendió a 1.450 personas en Palencia en 2024, celebrará una jornada en La Olmeda

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:02

Comenta

Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León) celebra 20 años «de trabajo, de desarrollo, de oportunidades, entre conexión ... y conexión entre personas, entre grupos humanos, entre administraciones, trabajo con empresas y con entidades del sector», ha recalcado su gerente, Asun Elorduy, durante la presentación en la Diputación de una jornada de trabajo que se celebrará el próximo miércoles 22 en La Olmeda, en la que se esperan más de 400 participantes de toda la comunidad. Porque Cocemfe está integrada por 93 organizaciones, que el año pasado atendieron a más de 12.000 personas en toda la comunidad autónoma, 1.450 de ellas en Palencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  7. 7

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  8. 8

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  9. 9

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cocemfe celebra 20 años con un impulso al medio rural

Cocemfe celebra 20 años con un impulso al medio rural