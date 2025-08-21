Palencia se mueve para transformarse en una ciudad más accesible La Feria de Movilidad Sostenible se refuerza con un encuentro de representantes sociales destinado a plantear soluciones inclusivas para el urbanismo del futuro

El Ayuntamiento de Palencia sigue dando pasos firmes en la transformación de la movilidad urbana. Es por ello que, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado esta mañana el 'Hackathon 20x20', la principal novedad de la sexta edición de

La Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia (Movisop) se se reforzará este año con el encuentro 'Hackathon 20x20', un evento, concebido como un laboratorio de ideas inclusivo y colaborativo, que reunirá a cerca de 400 participantes distribuidos en 20 grupos de 20 personas, con el objetivo de generar soluciones innovadoras que hagan de Palencia una ciudad más accesible, sostenible y conectada.

Su celebración marcará el inicio de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se desarrolla bajo el lema 'Movilidad para todos', en línea con las directrices de la Unión Europea. El 'Hackathon 20×20' contará así con la participación de colectivos sociales, personas con discapacidad, personas mayores, asociaciones, empresas, profesionales de distintos sectores, administración y entidades sociales. A lo largo de la jornada, los equipos trabajarán mediante metodologías innovadoras como el Design Thinking y la gamificación, en un proceso diseñado por Cocemfe Castilla y León, garantizando así la participación inclusiva y la calidad metodológica del evento.

Durante su presentación la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha explicado que esta iniciativa «nace de nuestro firme compromiso con una movilidad inclusiva y sostenible, pensada para todas las personas en Palencia. Este evento funciona como un potente puente entre la ciudadanía, las entidades sociales, el tejido empresarial y la propia administración, canalizando ideas y talento para generar propuestas viables y transformadoras. Además, el Hackathon no se queda solo en buenas ideas, sino que tiene un claro objetivo de futuro: convertir los prototipos en actuaciones reales para avanzar hacia una ciudad más sostenible e inclusiva. Con esta iniciativa, Palencia refuerza su papel como ciudad inteligente».

Por su parte, la coordinadora de Cocemfe Castilla y León, María Asunción de Elorduy García, ha comentado que la idea de 20 grupos de 20 personas surgió tras celebrar una reunión con el Consistorio capitalino en la que se puso sobre la mesa que era el vigésimo aniversario de Cocemfe. En este sentido, ha apuntado que les ha parecido una «muy buena opción» lo de celebrarlo en Palencia, para «devolver y agradecer al Ayuntamiento su compromiso con la movilidad, aprovechando que tenemos nuestra sede autonómica en esta ciudad. Además, coincidiendo con la Semana de la Movilidad, se ha enmarcado en la Feria de Movisop, para reivindicar también los derechos de las personas con discapacidad dentro de este lema de movilidad para todos».

El evento se celebrará el 17 de septiembre en el centro de empleo Efides del barrio del Cristo.