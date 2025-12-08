Un bosque solidario que nace cada año en la Villa San José

La venta de los tradicionales árboles de Navidad ya está en marcha en el Centro Villa San José de Palencia, que ha comenzado una nueva ... edición de su campaña solidaria, que supera las cuatro décadas de historia y que se ha convertido en una cita habitual para cientos de familias cada diciembre. A las puertas de cumplir en 2026 su quincuagésimo aniversario, el centro mantiene intacto el espíritu de una iniciativa que combina inclusión, participación y ambiente navideño.

Desde la pasada semana, los abetos naturales llegados desde el norte de la provincia –junto a flores de Pascua y diferentes adornos– pueden adquirirse en las instalaciones junto al Camino de la Miranda, abiertas de lunes a domingo, también festivos, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

La campaña vuelve a contar con un componente esencial: la presencia de usuarios del centro, que atienden al público durante la semana, y el apoyo de un grupo de voluntarios que refuerzan el servicio en los fines de semana y los festivos. «Durante la semana la venta la realizan los chicos del centro y los fines de semana y festivos somos los voluntarios los que les echamos una mano», explica Antonio Ruiz, uno de los voluntarios que colabora estos días en la iniciativa.

El puente de la Constitución y la Inmaculada ha vuelto a erigirse como el tramo más fuerte de la campaña. «Los días fuertes son los tres de este puente. Es cuando más se vende. Vienen principalmente padres con niños. Es un plan familiar de la gente que lleva viniendo toda la vida», señala Ruiz. El entorno facilita esa experiencia en familia: los más pequeños aprovechan para visitar algunos de los animales del centro, como ovejas o una burra que se ha convertido en parte del encanto navideño del lugar.

Aunque las cifras de venta suelen mantenerse estables, el éxito depende también de la calidad del material que llega cada temporada desde los montes del norte de la provincia. Este año, la respuesta está siendo muy positiva. «Este año nos han venido ramas muy 'guapas' y se venden todavía mejor», comenta el voluntario, que valora especialmente lo que significa esta actividad para los propios usuarios. «Para las personas del centro, formar parte de esta iniciativa les hace especial ilusión. Están en contacto con la gente vendiendo los árboles y disfrutan mucho. Suelen ser cuatro y nosotros somos ahora cuatro o cinco voluntarios», hace hincapié.

Más allá de la venta de abetos, la campaña tiene un impacto directo en la actividad del Centro Villa San José, que desarrolla durante todo el año proyectos de apoyo a personas con discapacidad intelectual y física. Los fondos recaudados contribuyen al mantenimiento de estos programas y refuerzan la conexión del centro con la ciudadanía palentina, una relación que se verá aún más marcada el próximo año, cuando la institución alcance el medio siglo de trayectoria.