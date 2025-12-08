El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clientes en la Villa San José, este lunes.

Ver 16 fotos
Clientes en la Villa San José, este lunes. Marta Moras

Un bosque solidario que nace cada año en la Villa San José

La campaña navideña, antesala del quincuagésimo aniversario del centro, reúne a familias en torno a la compra de abetos, flores de Pascua y adornos

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:40

Comenta

La venta de los tradicionales árboles de Navidad ya está en marcha en el Centro Villa San José de Palencia, que ha comenzado una nueva ... edición de su campaña solidaria, que supera las cuatro décadas de historia y que se ha convertido en una cita habitual para cientos de familias cada diciembre. A las puertas de cumplir en 2026 su quincuagésimo aniversario, el centro mantiene intacto el espíritu de una iniciativa que combina inclusión, participación y ambiente navideño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  4. 4

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  5. 5

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid
  9. 9

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  10. 10

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un bosque solidario que nace cada año en la Villa San José