Luces, bailes, fuegos artificiales y un claro mensaje contra el acoso escolar en Palencia Cientos de personas acuden al arranque del alumbrado navideño, donde la alcaldesa infantil reclama que todos puedan «brillar sin miedo»

Los más pequeños atraviesan la campana de luces y sonido instalada en la Plaza Mayor.

Esther Bengoechea Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:31

Uno de los momentos más emocionantes del año. Así lo definió la alcaldesa infantil, Miriam García Valdecasas. Se refería al esperado encendido de luces, ese que los más pequeños esperaban este jueves con los ojos brillantes, grandes y las bocas abiertas. Ese que emociona e ilusiona a niños y no tan niños. «Un momento que no solo ilumina nuestras calles, sino que también enciende algo muy especial dentro de cada uno de nosotros, la ilusión, la alegría y esa esperanza que solo la Navidad sabe despertar», explicó la joven regidora desde el Ayuntamiento. El acto, que llenó la Plaza Mayor de centenares de personas, contó con el espectáculo de baile de Smile, primero con pañuelos y posteriormente con bolas LED. Y también hubo tiempo para los fuegos artificiales, de lo más aplaudido de la tarde.

La gran campana de la Plaza Mayor de Palencia se iluminó antes que el resto de las luces de la plaza. Sus catorce metros de altura protagonizaron un espectáculo que encandiló a todos con la música y las imágenes que se sucedían sobre el perfil de la campana. Este mismo espectáculo se va a proyectar en cuatro pases diarios (19, 20, 21 y 22 horas).

Tras el momento de la campana llegó el encendido. Primero, la fachada del Ayuntamiento de Palencia, luego las ramas de los árboles y posteriormente los balcones, con parrillas cálidas con metacrilatos fosforescentes en forma de bolas y abanicos. La bocaplaza, por su parte, destacaba bajo la iluminación de un cielo azul junto con diferentes elementos de volumen como un cilindro, una estrella y varios muñecos galleta.

La iluminación de esta Navidad incluye 28 arcos LED en la Calle Mayor y un aumento de los motivos luminosos en toda la ciudad acercándose al centenar. Además, las avenidas Casado del Alisal, Cardenal Cisneros, Modesto Lafuente y de Asturias, junto con varias rotondas, cinco pinos de luz o el nacimiento de la Plaza de San Miguel, protagonizaban una iluminación que busca reforzar el ambiente festivo. En total, 486.000 Micro LED de bajo consumo no contaminante.

La alcaldesa infantil reflexionó antes del encendido sobre la violencia entre iguales. «Esta noche quiero recordar algo que sentimos todos los niños y niñas de Palencia, que todas las personas merecemos brillar sin miedo», añadió, comparando las luces navideñas con la felicidad de todos siempre y más durante estas fechas.

