Quince puestos instalan la Navidad en la Plaza Mayor con un mercado que quiere ser puntero en ventas

Luces de colores, villancicos de fondo y temperaturas invernales. Palencia dio este jueves el pistoletazo de salida de la Navidad con la inauguración del ya ... tradicional mercado navideño, cuyos puestos de madera llenan de ilusión, de alegría y de productos artesanales la Plaza Mayor. Desde belenes, hasta navajas, aromas, bisutería, cuero, gominolas, quesos, miel o embutidos. Además, este año como novedad se ha instalado también una Food Truck venida desde Salamanca para poder disfrutar de hamburguesas, perritos y tartas de queso. Sin duda, un lugar para pasear, disfrutar y comprar, tanto grandes como pequeños.

Un total de quince puestos –uno más que la edición anterior– estarán abiertos todos los días hasta el próximo 6 de enero del año que viene, día que se despedirá la Navidad y también los artesanos que estarán más de un mes asentados y ofreciendo sus trabajos en la capital palentina. «Es la primera vez que participo en este mercado navideño, yo suelo venir al mercado medieval de San Antolín. Llevamos trece años con este producto artesanal y ya nos conoce mucha gente», señaló este jueves el artesano Venci Bikov, de Aromas de Cantabria. «Esperemos que funcione bien este mercado y que venga mucha gente. Estamos más de un mes aquí, así que tiempo hay seguro», añadía.

Los primeros días del mercado y luego los que están más cercanos a las fiestas son los mejores de cara a cantidad de gente y ventas. «El puente siempre es bueno y se trabaja bien. Luego es verdad que suele pegar un poco de bajón hasta el 22 o así, previo a los días de celebraciones», aseguraba, por su parte, Mila, de Kaótika Artesanía, que forma parte de este mercado navideño por tercer año.

A pesar de que la Plaza Mayor de Palencia no sea lugar de paso, es una ubicación a la que todo el mundo se acerca, ya sea directamente para conocer los productos del mercado navideño o indirectamente al acudir a ver las luces, a coger el trenecito con los niños o simplemente tomar algo con la familia o con los amigos.

Que es un punto estratégico de la Navidad está claro y también que, en esta época del año, es un lugar frío para los propios comerciantes, que están horas y horas dentro de los puestos atendiendo y mostrando sus productos. De ahí que las estufas, los aparatos de aire caliente o incluso las mantas estén presentes dentro de los propios habitáculos de los vendedores.

Esta cita con la Navidad, con la artesanía y los productos únicos y de calidad volverá a contar este año con más alicientes como serán las distintas actividades para hacer más completa aún esta experiencia. Se han programado espectáculos de batukada 'Tuka Batuka' los días 19 y 27 de diciembre y el 3 de enero a las 19:30 horas, con un recorrido que comenzará en la plaza Pío XII y que terminará en el propio mercado. Asimismo, con un buen abrigo acompañado de bufanda y gorro los más pequeños podrán disfrutar de una actividad de Cuentacuentos los sábados 13 y 20 de diciembre a las 18 horas.

Y no solo eso. Se instalará un 'photocall' de manera permanente para que todos los que quieran puedan llevarse un recuerdo. También habrá un puzzle gigante para todos los públicos, disponible en el horario de apertura del mercado. Además, los niños podrán disfrutar de un taller infantil de realización de colgantes artesanos los viernes 12 y 19 de diciembre. Para participar deberán apuntarse en la caseta de Pink Tulipán en una de las dos sesiones, de 18 a 18:30 horas o de 18:30 a 19 horas.

También se premiará la fidelidad de los que adquieran algún producto del mercado a través del sorteo de distintos premios, ya sea una tarjeta regalo canjeable en la Agencia Iremar Venta de Baños, un masaje de Fisioterapia de Fisium Palencia o una cesta con productos de los artesanos participantes en el mercado. Este sorteo se realizará el penúltimo día de 2025, el 30 de diciembre.

«Es el primer año que participamos. Venimos a probar, nos han dicho que está muy bien», aseguraba, por su parte, Manuel García, de Quesos y miel de Villaviudas. «Hacemos queso de cabra de manera artesanal, como nuestras madres, y tenemos miel de nuestras propias colmenas en la zona del Cerrato. Y algo de embutido ibérico que traemos de Extremadura para que la gente tenga donde escoger», agregaba.

El mercado navideño abrirá de 11 a 14:30 y de 17 a 21:30 horas hasta el lunes 8; de 12 a 14 y de 17:30 a 21 horas desde el martes 9 al viernes 19, mientras que del sábado 20 a Reyes se retornará al horario de los primeros días (11 a 14:30 y de 17 a 21:30 horas).

Para esta nueva edición del mercado navideño, Niquis del Páramo no estará en uno de los puestos como en ocasiones anteriores, sino muy cerca, en un establecimiento de la Calle Mayor durante estas fechas. «Es una idea que tenía desde hace años, siempre me quedaba con la espinita y este año he decidido llevarla a cabo», reconocía Ricardo Castrillejo de Niquis del Páramo. «Estamos al lado de nuestros compañeros de siempre y abriremos los mismos días, salvo el 25 y el 1 de enero», agregaba. «Tenemos más amplitud para exponer todos nuestros productos y menos frío. Vamos a probar un año, ver cómo sale y comparar. Siempre hay mucha gente en la Calle Mayor, pero hay que conseguir que entren», concluyó.