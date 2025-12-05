El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Primer día del mercado navideño en la Plaza Mayor.

Ver 24 fotos
Primer día del mercado navideño en la Plaza Mayor. Marta Moras
Palencia

Quince puestos instalan la Navidad en la Plaza Mayor con un mercado que quiere ser puntero en ventas

A la amplitud de productos artesanales que se venderán hasta el 6 de enero, se ha unido una 'food truck' de hamburguesas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

Luces de colores, villancicos de fondo y temperaturas invernales. Palencia dio este jueves el pistoletazo de salida de la Navidad con la inauguración del ya ... tradicional mercado navideño, cuyos puestos de madera llenan de ilusión, de alegría y de productos artesanales la Plaza Mayor. Desde belenes, hasta navajas, aromas, bisutería, cuero, gominolas, quesos, miel o embutidos. Además, este año como novedad se ha instalado también una Food Truck venida desde Salamanca para poder disfrutar de hamburguesas, perritos y tartas de queso. Sin duda, un lugar para pasear, disfrutar y comprar, tanto grandes como pequeños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  4. 4

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  5. 5 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo
  10. 10

    Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Es mejor que salir fuera del coche»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Quince puestos instalan la Navidad en la Plaza Mayor con un mercado que quiere ser puntero en ventas