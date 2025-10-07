Balsas ganaderas en el norte de Palencia para actuar contra los incendios El proyecto de la Junta permitirá reforzar el abastecimiento de agua para la ganadería extensiva y mejorar la prevención de fuegos

El Norte Palencia Martes, 7 de octubre 2025, 18:22 Comenta Compartir

El director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, y el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, han mantenido una reunión con responsables municipales de Guardo, Velilla del Río Carrión, Villalba de Guardo, Fresno del Río, Mantinos, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Polentinos para explicar el proyecto de construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Durante el encuentro se ha detallado el procedimiento habilitado por la Junta de Castilla y León para que los ayuntamientos afectados por los grandes incendios del verano manifiesten su interés en disponer de estas infraestructuras, mediante un formulario disponible en la web institucional (tramitacastillayleon.jcyl.es) hasta el próximo 31 de octubre. Las solicitudes deberán ir acompañadas de un acuerdo plenario que respalde la iniciativa y ponga a disposición de la Junta los terrenos donde sea viable ejecutar la construcción.

Esta actuación forma parte de la medida 23 de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación de los municipios afectados por los incendios, que contempla la construcción de balsas siguiendo un modelo estándar, con una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos y dotadas de impermeabilización y revegetación de taludes para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

El director de Desarrollo Rural ha subrayado que estas infraestructuras permitirán garantizar el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad de respuesta ante los incendios.

Asimismo, se ha recordado que los municipios interesados deben contar con explotaciones ganaderas registradas en el REGA y cumplir los criterios de superficie mínima de pastizal y forestal arbustiva o arbolada para poder acogerse a esta medida.