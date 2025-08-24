La superficie forestal arrasada en dos décadas en Castilla y León equivale a la mitad de la provincia de Valladolid Los fuegos han devorado entre 2004 y 2024 casi 420.000 hectáreas de bosques y montes, sin contar con el trágico balance de este año

Arde sobre quemado en Castilla y León. Todavía no hay cifras concretas sobre la superficie que ha devorado la cadena de incendios que desde el pasado 8 de agosto arrasa bosques, montes y pastos en la comunidad. De momento, hay que agarrarse a los cálculos perimetrales que arroja el satélite Copernicus, una herramienta empleada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Habla de 162.565 hectáreas afectadas en los treinta incendios más graves de los cerca de 200 que durante estas dos semanas han prendido en Castilla y León. La cifra final seguramente no será tan elevada. Dentro de esos perímetros sin duda hay terreno que no se ha visto afectado por el fuego. Hay que descontar además la superficie agraria, que no se incluye en la estadística de incendios forestales. Pero sea cual sea la cifra final, este 2025 será recordado como el más grave para el patrimonio forestal de la comunidad. Y eso que si miramos atrás, el retrovisor está lleno de llamas.

Las estadísticas de incendios de la Junta y del Ministerio de Transición Ecológica dicen que, durante los últimos veinte años (sin contar este 2025), han ardido 419.861 hectáreas de superficie forestal en la región. Es difícil hacerse una idea de lo que supone esta cifra, pero tal vez se entienda mejor si establecemos una comparación: es como si el fuego se hubiera comido entre 2004 y 2024 la mitad de la provincia de Valladolid (el 51,7%, concretamente). Habría que imaginar todo ese territorio lleno de árboles chamuscados, vacío de vegetación y alfombrado de suelos de ceniza.

Dos de cada tres hectáreas afectadas (el 67,7%) están en las provincias de León y Zamora, que son históricamente las más castigadas por los incendios. En León, en estas dos décadas, han ardido 146.165 hectáreas de montes y bosques, como si se hubiera chamuscado el 9,4% de la superficie total de la provincia. En Zamora, el porcentaje provincial es todavía mayor. El número de hectáreas está ligeramente por debajo (138.171), pero el porcentaje de superficie arrasada es superior (el 13,1%). En tercer lugar está Ávila, con 805.000 hectáreas y el 7,1% de su territorio. El resto de provincias se sitúan ya a mucha distancia, con Valladolid y Soria como las que menos sufren las llamas y sus rescoldos. Han sido 3.372 y 3.261 hectáreas forestales afectadas, respectivamente, por la ausencia de grandes incendios en estos territorios.

Los catálogos de montes de utilidad pública dicen que la superficie forestal existente en Castilla y León es de 4,9 millones de hectáreas. En estas dos décadas han ardido 419.861, el 8,5% del patrimonio forestal de la región, según la propia estadística de la Junta. La herida que el fuego ha dejado desde 2004 hasta el primer semestre de 2025 es de 122.259 hectáreas de monte arbolado, 233.871 de monte no arbolado y 68.251 de vegetación herbácea.

El peor año fue 2022, con 83.014 hectáreas afectadas. La tragedia de la Sierra de la Culebra dejó un terreno desolado. El incendio de Losacio carbonizó 26.181,96 hectáreas, convertido en el incendio más grave de Castilla y León y el tercero más devastador desde que existen registros en España (año 1968). En séptimo lugar del histórico estatal está el de Riofrío de Aliste, que sumó otras 24.074 hectáreas devastadas ese verano en Zamora. Pero ha habido otros años terribles para la región. En 2005 ardieron 46.406 hectáreas, con incendios en Porto, Trabazos y Pedralba de la Pradera (Zamora), Castrocontrigo y Castropomade (León) o Cilleros de la Bastida (Salamanca). No fueron incendios de una gigantesca magnitud, sino que se trató de la acumulación de muchos fuegos pequeños. De hecho, este es el año que presenta mayor número de incendios. En ese 2005 se registraron 2.986 siniestros (1.348 conatos y 1.638 incendios). El siguiente año con mayor número de incendios fue 2009 (con 1.268). En 2022, por ejemplo, ese año tan terrible, hubo 496 fuegos, pero mucho más devastadores.

Después de 2022 y 2005, en superficie comida por el fuego viene 2012, con 43.557 hectáreas (con incendios por encima de las 2.000 en Hermisende y Pedralba de la Pradería). Y a continuación está 2017, con 39.679. Este fue el año del incendio de Encinedo (León), que él solo se saldó con 9.821 hectáreas arrasadas. Los otros graves fuegos de la región, hasta este 2025, fueron los de Sotalbo (en Ávila), con 21.139 hectáreas forestales quemadas en 2021 y Castrocontrigo, con 11.592 hectáreas en 2012.

Hasta el momento, y de acuerdo con los registros históricos de la Junta desde 2005, tan solo estos cinco incendios habían superado las 10.000 hectáreas quemadas en la comunidad. Este año, varios se sumarán a este trágico listado.

Los cálculos del satélite Copernicus fijan por encima de las 10.000 hectáreas cinco de los incendios desatados este mes de agosto. Habla de 40.781 hectáreas en el de Molezuelas, de 30.292 en el de Llamas de la Cabrera, de 22.356 en el de Barniedo, de 12.900 en el de Porto y de 11.558 en el de Cipérez. Ya se ha advertido de que este es un primer cálculo, que luego habrá que afinar una vez revisado lo que ha ardido dentro de ese perímetro y si se trata de superficie agrícola o forestal. De momento, los primeros estudios de la Junta han rebajado la extensión de varios de estos fuegos. Así, los técnicos hablan de 15.300 hectáreas en el de Barniedo (y no 22.356) o de 12.650 en el de Llamas de la Cabrera (y no 30.292). Naturaleza Castilla y León otorga además 5.900 al de Canalejas, 5.600 al de Porto, 1.310 al de Resoba o 2.970 hectáreas de pasto y matorral al de El Herradón (Ávila).

Las cifras finales se tardarán en conocer, ya que muchos de estos incendios todavía están activos y las tareas de perimetración se pueden prolongar durante semanas. De hecho, tardan años hasta que la estadística de incendios se da por cerrada y los datos se fijan como definitivos. Así, por ejemplo, la Junta todavía considera como provisionales los del año 2019 y posteriores.

El estudio de las causas de los incendios en la comunidad desvela cómo más de la mitad (el 57,15%) son intencionados, mientras que el 28,52% se debe a negligencias o causas accidentales. Los rayos provocaron casi uno de cada cinco incendios forestales (19,43%) ocurridos en Castilla y León entre 2015 y 2024.

Y hay otra estadística curiosa, que en este caso elabora el Ministerio de Transición Ecológica. Los datos corresponden al periodo 2006-2015 (que es el último con datos consolidados). Este informe ha elaborado el número de incendios que se produce por término municipal y cuántas hectáreas se han arrasado en este tiempo. Y los resultados son demoledores, porque hay puntos de la comunidad que sufren de forma reiterada el paso de las llamas. Y algunos de estos nombres han sonado mucho este verano también.

En primer lugar se sitúa el término municipal de Hermisende, en Zamora. Allí, en esos diez años, se declararon 230 incendios (sin incluir los conatos). En total, en esa década, afectaron a 8.265 hectáreas de superficie forestal. Le siguen tres localidades de León (Benuza, Encinedo y Castrocontrigo), con 5.439, 4.998 y 4.883 hectáreas, respectivamente. En quinto lugar está Porto, con 71 incendios y 4.862 hectáreas afectadas. Porto fue, precisamente, la localidad más afectada en el decenio anterior (entre 1996 y 2005), con 180 incendios y 17.091 hectáreas quemadas. En este 2025 ha habido, de nuevo, un incendio devastador en Porto, uno de los más graves de esta tormenta de fuego que ha asolado este mes de agosto Castilla y León.

