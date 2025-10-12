El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosa Andrés, presidenta de la AECC, junto a parte de la balaustrada de la herencia de la palentina Teófila Caderot en favor de la asociación. Marta Moras
Palencia

La Asociación Española contra el Cáncer refuerza su labor gracias a los legados que recibe

La presidenta, Rosa María Andrés, subraya que estas herencias «son importantes y ayudan a facilitar la vida de enfermos y familiares»

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:46

En la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Palencia saben bien lo que significa recibir un testamento solidario. No son legados ... que lleguen cada año, ni mucho menos en cantidades millonarias, pero cada aportación supone un impulso determinante para la entidad. «Nosotros estamos teniendo herencias solidarias durante estos últimos años. Terrenos, viviendas, enseres, mobiliario o acciones. Hemos tenido de todo. Este mismo año una persona se ha pasado por la asociación para comunicarnos que formamos parte de su testamento», explica su presidenta, Rosa María Andrés.

