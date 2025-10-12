La Asociación Española contra el Cáncer refuerza su labor gracias a los legados que recibe

En la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Palencia saben bien lo que significa recibir un testamento solidario. No son legados ... que lleguen cada año, ni mucho menos en cantidades millonarias, pero cada aportación supone un impulso determinante para la entidad. «Nosotros estamos teniendo herencias solidarias durante estos últimos años. Terrenos, viviendas, enseres, mobiliario o acciones. Hemos tenido de todo. Este mismo año una persona se ha pasado por la asociación para comunicarnos que formamos parte de su testamento», explica su presidenta, Rosa María Andrés.

El gesto, discreto y profundamente personal, abre una vía de financiación que, en muchos casos, no se espera. «Cuando esa persona fallezca, nos ha dejado su herencia. Es una forma de hacerlo cuando estás en vida, que reflexiones sobre tus bienes, lo que te gustaría dejar, y para nosotros cualquier aportación es importante y fundamental», añade.

A diferencia de la tendencia global, la AECC en Palencia no percibe todavía un aumento claro en el número de testamentos solidarios. «En nuestro caso concreto no podemos confirmar un aumento. El año pasado aparecieron dos personas que nos habían dejado su legado. No se puede decir que haya un incremento concreto», matiza Andrés. Pese a ello, la entidad intenta difundir la importancia de esta opción.

«Para la asociación, un bien de este tipo va a ser muy importante, va a mejorar la calidad de las personas enfermas y vamos a poder contratar más personal. Todo suma y todo ayuda a que el cáncer deje de ser una lacra social», afirma.

Los casos recibidos en la provincia muestran una gran variedad. «Hay personas que pertenecían a la asociación y otras que no. Concretamente dejaban su herencia para la investigación. No para ayudar a los enfermos, sino para la investigación. Otra persona también nos dejó todos sus enseres para la asociación en general. Es muy variado: nos pueden dejar una herencia total o parcial, acciones, cuentas corrientes o un automóvil, como ha ocurrido en otra ocasión. Cada persona somos un mundo y actuamos de manera diferente», relata.

Los bienes heredados, en la mayoría de los casos, se transforman en recursos para proyectos concretos. «Los inmuebles que nos han dejado, los hemos vendido y, como esa persona tenía claro que quería que se invirtiese en investigación, nosotros financiamos cada año una beca de investigación, en este caso para una investigadora de Navarra con la que contribuimos con 40.000 euros cada año. Concretamente, hace unas semanas hemos pedido otra beca de investigación para un investigador del centro de Salamanca», detalla Andrés.

Además, la AECC de Palencia aporta 140.000 euros anuales a la fundación científica de la asociación, lo que refuerza su compromiso con el avance de la ciencia. «Como esta persona quiso que todo fuese a investigación, todo fue destinado a eso», puntualiza.

Las herencias solidarias no son la única fuente de ingresos, pero sí complementan el esfuerzo de los socios y donantes habituales. Con 4.400 socios en la provincia, la AECC sostiene buena parte de su actividad, pero la llegada de nuevos recursos abre la puerta a ampliar servicios. «Vamos a poner en marcha un servicio de fisioterapia que llevamos realizando desde hace tres años para las enfermas con linfedema. Nos hemos dado cuenta de que podemos contratar a una persona en nuestra sede y será una trabajadora más. También hemos ampliado otra plaza de psicóloga porque cada vez hay más personas con cáncer y se necesita esa atención psicológica», afirma Andrés.

Una contribución puntual puede así traducirse en un apoyo permanente a pacientes y familiares, en más investigación y en más presencia en el día a día de quienes sufren la enfermedad. Porque en la lucha contra el cáncer, como repite la presidenta de la AECC de Palencia, «todo suma».