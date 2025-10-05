El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la carrera contra el cáncer. Iván Tomé

Una marea naranja de 7.000 personas inunda Palencia en la marcha contra el cáncer

Globos naranjas, hinchables para niños y el sorteo de un coche pusieron color a una jornada marcada por la unión frente a esta enfermedad

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:41

Comenta

Palencia amaneció este domingo teñida de naranja. Desde primera hora, la avenida Santiago Amón se llenó de camisetas, globos gigantes y familias enteras dispuestas a ... participar en una de las citas solidarias más multitudinarias de la ciudad: la Carrera contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Palencia, el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones y el Ayuntamiento, con el patrocinio de Repsol Oregón. El resultado superó las expectativas. Cerca de 7.000 personas respondieron a la llamada solidaria y transformaron el centro de la capital en una marea de unión y compromiso frente a la enfermedad.

Te puede interesar

