Una marea naranja de 7.000 personas inunda Palencia en la marcha contra el cáncer

Palencia amaneció este domingo teñida de naranja. Desde primera hora, la avenida Santiago Amón se llenó de camisetas, globos gigantes y familias enteras dispuestas a ... participar en una de las citas solidarias más multitudinarias de la ciudad: la Carrera contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Palencia, el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones y el Ayuntamiento, con el patrocinio de Repsol Oregón. El resultado superó las expectativas. Cerca de 7.000 personas respondieron a la llamada solidaria y transformaron el centro de la capital en una marea de unión y compromiso frente a la enfermedad.

El goteo de inscripciones en los últimos días se intensificó hasta el mismo momento de la salida. De hecho, las largas colas para apuntarse en la mañana obligaron a retrasar el inicio de la marcha para que nadie se quedara sin dorsal. Finalmente, la salida se produjo en torno a las 12:20 horas. La encargada de dar la salida fue la presidenta de la AECC en Palencia, Rosa María Andrés, entre los aplausos de una multitud que desbordaba las aceras de la avenida, incapaz de acoger a todos los participantes sobre la calzada.

El ambiente previo fue festivo y familiar, con hinchables para los más pequeños y globos gigantes naranjas lanzados al aire como símbolo de una ciudad unida frente a la enfermedad. En lo deportivo, la carrera volvió a dejar instantes de emoción. En categoría masculina, Diego Rada se impuso en un ajustadísimo sprint final a Juan Pajares, con Víctor Guerra completando el podio. En féminas, la victoria fue para Alicia Diago, seguida de Noelia Acero y de Daniela Rada.

El momento más esperado llegó tras la finalización de la marcha, con el sorteo del coche Omoda donado por Repsol Oregón. La fortuna sonrió a Ana Isabel Rubio Fidalgo, que regresó a casa con ese increíble premio.

La marea naranja también se vivió en primera persona a través de los participantes. «Me parece una iniciativa muy importante. Es una manera de ayudar en la labor que realiza la asociación y de aportar nuestro granito de arena. Pienso que deberían realizarse más actividades de este tipo», destacó Sira Díaz, una de las caminantes. En la misma línea, Sheyla Renedo recordó la motivación personal que les lleva cada año a no faltar a la cita: «Es nuestro cuarto año en la marcha y creo que es una ayuda indispensable para las personas que sufren esta enfermedad. Comenzamos a venir a raíz de un familiar al que diagnosticaron cáncer y desde entonces hemos venido todos los años. Creo que toda ayuda es poca y que es una lucha muy importante a la que tenemos que contribuir».

Desde la organización, el balance no pudo ser más positivo. Mariano Calvo, presidente del Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, destacó la magnitud alcanzada: «Cada año esta carrera va a más. Casi 7.000 personas inscritas, una mañana increíble y un motivo solidario indispensable. Esperábamos mucha gente y al salir este buen tiempo, con el sorteo del coche que creemos que tiene mucho que ver, ha incitado a venir a participar. Al final, quien no tiene un conocido o familiar que sufre esta enfermedad, entonces vienen a echar una mano y ayudar».

En el mismo sentido, la presidenta de la AECC de Palencia, Rosa María Andrés, agradeció la enorme participación. «Sólo tenemos palabras de agradecimiento para todos los palentinos que han venido a apoyar esta carrera donde todos combatimos al cáncer. Para una persona que sufre esta enfermedad, verse rodeada y ver que Palencia apoya a los enfermos, emociona mucho».

Respecto al destino de los fondos recaudados, la AECC lo destinará a la investigación: «Creemos que es vital. Hemos visto claramente que de hace 70 años a ahora, los avances han evolucionado muchísimo y se ve que podríamos llegar en el 2030 a un 70% de supervivencia en algunos tipos de cáncer. La investigación es fundamental, pero también lo es el apoyo psicológico que ofrecemos a los pacientes y familiares. Es importante la atención social, proporcionarles una peluca, una cama articulada o una silla de ruedas. Todo es necesario y gracias a estos eventos, a los más de 4.400 socios que tenemos y a las colaboraciones, podemos ofrecer nuestros servicios de manera gratuita».

La Carrera contra el Cáncer volvió así a demostrar que en Palencia la solidaridad no entiende de cifras ni de barreras. Una jornada que unió deporte, compromiso y esperanza, y que dejó la imagen imborrable de una ciudad teñida de naranja frente a la enfermedad.