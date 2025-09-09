Palencia se teñirá de naranja contra el cáncer La marcha se celebrará el domingo 5 de octubre y se sorteará un coche entre los participantes

Ya hay fecha para la próxima Carrera Contra el Cáncer de Palencia. Será el domingo 5 de octubre, con importantes novedades. Una de ellas, el cambio de recorrido, ya que modifica la salida y la meta y la traslada dePío XII a la avenida de Santiago Amón. «Hemos tenido que modificar la ubicación porque ya el año pasado, con 5.000 y pico de personas, tuvimos muchos problemas tanto a la salida como a la entrada», argumenta Mariano Calvo, del Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, que se encarga de la parte logística de un evento que pretende llegar a los 9.000 ó 10.000 participantes.

«Nos pondría en la cabecera de las tres provincias de España con más inscriptores a este tipo de carrera», apuntó Roberto Simón, desde Repsol Oregón, que volverá a colaborar con esta carrera, que ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Palencia.

Además, la carrera sorteará entre los participantes un coche Omoda. «En los tres últimos años hemos ido duplicando las inscripciones del año anterior porque consideramos que dar la visibilidad a esta carrera es muy importante. Y por eso hemos hecho llegar este vehículo de Omoda para rifarlo entre todos los participantes e inscriptores del sorteo», puntualizó Simón. El sorteo se efectuará al acabar la carrera y el agraciado deberá estar presente.

La marcha, con una longitud de 4.200 metros, pasará por la avenida de Castilla, plaza de la Inmaculada, San Pablo y la Calle Mayor. Las inscripciones, al precio de 10 euros, pretenden recaudar fondos que se destinarán a la investigación contra el cáncer. «Queremos ver a Palencia vestida de naranja y que la asociación siga adelante con la investigación, porque todos estos actos generan mucha movilización de las personas, mucho apoyo económico y nosotros estamos incrementando la investigación en cáncer, la atención psicológica, la atención social, la prevención. Esto es un apoyo muy importante para seguir adelante y para seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo desde hace cinco años», señaló la presidenta de la AECC Palencia, Rosa Andrés.

Las inscripciones podrán realizarse en varios puntos de la provincia. A los habituales, como la sede de la AECC, las oficinas de Repsol Electricidad y Gas o el Ayuntamiento, se suman las estaciones de servicio de Repsol en la provincia, y también se pueden hacer 'online'.