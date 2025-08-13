Arte y deporte se unen con la Asociación del Cáncer 'Raíz e instinto' es el título de la muestra de Estrella Alonso Solís que se expone en la entidad durante todo el mes, a la vez que se desarrollan distintas marchas por la provincia

Una veintena de obras de óleo, acuarela y serigrafía de Estela Alonso Solís, conocida con el pseudónimo 'Konfuego', protagonizan hasta el 31 de agosto la exposición de la Asociación Contra el Cáncer de Palencia, bajo el título de 'Raíz e instinto'. «Es un recorrido desde 2018 y en esta muestra me inspiro mucho en el libro 'Mujeres corriendo con lobos', donde se habla de la figura de la mujer salvaje. En el libro toman el arquetipo del lobo como mujer salvaje y yo tomo el de los caballos, que tienen mucha relación con la cultura irlandesa donde la mujer se relaciona con la yegua», explicó este martes la artista plástica Estrella Alonso Solís, durante la inauguración de su exposición. Instantes antes de la misma, se afanaba en colgar carteles y colocar la información de cada obra al lado.

«Siempre me gustó el arte, desde que era pequeña. Primero quise ser arquitecta, luego bióloga y finalmente encontré mi camino en las Bellas Artes y he descubierto que también me gusta mucho ayudar a la gente a encontrar su camino y desarrollar proyectos artísticos», afirmó la palentina, que se graduó en Bellas Artes en Salamanca por la rama de pintura, estudió posteriormente técnica de serigrafía en Vigo y actualmente quiere realizar un doctorado en la Complutense de Madrid sobre Historia del Arte.

La sala de exposiciones de la asociación palentina está siempre abierta a artistas y muestras, a dar espacio a todo el mundo. Por ella ha pasado una exposición de Juego de Tronos o de setas, entre otras muchas artísticas. «Yo siempre he buscado lugares para exponer y salió esta oportunidad y me gustó mucho la idea porque me motivaba que las personas que vengan aquí, vean esta exposición y puedan sacar fuerza y energía y descubrir su propio poder», argumentó la artista, contenta porque su propia obra pueda dar apoyo o fuerza a los pacientes de oncología en un momento determinado.

El conjunto de estas obras, donde mezcla las yeguas con cuerpos desnudos, se exponen por primera vez en la entidad local, aunque ya ha mostrado sus pinturas en otras muestras como el bar La Urbana, en Expo Aire y en el colegio Fonseca de Salamanca. En esta muestra de realismo, abstracción e impresionismo –también hay un esbozo– reflexiona sobre la naturaleza profunda del impulso creativo y su vínculo con los rituales primitivos de la expresión humana. «La realidad no es la misma para todos y el impresionismo me permite ver distintos campos de realidad», explicó la artista palentina, que entremezcla cuadros de gran tamaño con otros más menudos, siendo alguno incluso triangular, saliéndose de lo establecido y de lo esperable en el mundo del arte.

La Asociación del Cáncer de Palencia continúa durante el verano con distintas actividades. Más allá de inaugurar una nueva exposición que colgará de las paredes durante todo el mes de agosto, desde la entidad se están organizando distintas marchas por la provincia a favor de la asociación.

400 personas

Casi 400 personas se dieron cita el pasado domingo 10 en Cervera para hacer una ruta por el paseo Valdesgares, actividad que concluyó con un sorteo de 27 lotes de productos donados por establecimientos locales. Desde la entidad subrayaron que iniciativas como esta sirven para decir a las personas que viven en la provincia en pueblos más alejados de la capital «que estamos a su servicio para cualquier cosa que necesiten, que desde la asociación tenemos las puertas abiertas sin importar la distancia».

Un día antes, el sábado, fue la caminata nocturna en Frechilla a favor de la Asociación del Cáncer, una marcha que contó con dorsales, avituallamiento, frontales de luz y hasta venta de productos. Además, dos pueblos, Mazuecos y Cisneros se unieron este pasado lunes con un recorrido de andarines desde ambos pueblos para reunirse en la ermita del Santo Cristo de Arenillas.

