ARPA conmemora medio siglo de apoyo a las personas alcohólicas

Globos blancos y morados decoraban a los lados el 'photocall' de ARPA, en el que se podía leer en letras claras bajo un fondo amarillo, ' ... 50 años al servicio de Palencia'. Y como no podía ser de otra forma, la Asociación de Acohólicos Rehabilitado de Palencia celebraba sus bodas de oro con unos globos plateados de gran tamaño que anunciaban las cinco décadas de dedicación de la entidad, de acompañamiento a los enfermos para conocer una vida lejos de la bebida.

Este jueves se vistió de gala la sede de ARPA, situada en la avenida San Telmo, donde las sillas y los invitados se multiplicaron como nunca. La ocasión así lo merecía. Medio siglo de trabajo, muchas veces silencioso, de apoyo y de ayuda tanto a los enfermos como a sus familiares. En todo este tiempo, desde la entidad han tratado a 3.800 personas, viendo cómo con los años variaba el perfil y se iba reduciendo la edad de los usuarios. En la actualidad, la persona más joven en el programa terapéutico tiene 20 años y la más mayor, 80, siendo la edad media más numerosa entre los 50 y 60 años.

Cuando arrancó esta asociación el 13 de junio de 1975 se atendía a una media de 25 personas cada año. En la década de los ochenta la cifra ya subió a 80 usuarios anuales y actualmente el dato se ha incrementado hasta las 277 personas en este 2024, de los cuales el 82% fueron hombres y el 18%, mujeres.

ARPA entregó a los asistentes la revista conmemorativa del cincuenta aniversario, de la que se han editado 200 ejemplares, y también se procedió a la lectura de algunos de los artículos por los propios autores. La conmemoración continuará este viernes con el concierto de la agrupación La vida es Bella en la Fundación Diaz Caneja, con entrada libre y al día siguiente, el sábado, Día Sin Alcohol, habrá una convivencia familiar en la provincia.