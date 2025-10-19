Palencia corre para decir no al alcohol

Ni la lluvia ni el cielo gris pudieron con el espíritu solidario que inundó el Parque del Salón este domingo. Cerca de 300 personas participaron ... en la décima edición de la Carrera Popular Arpa, organizada por la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia junto al Club Atletismo Saborea Cuatro Cantones. Una cita que, más allá del deporte, busca concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y dar visibilidad a la labor de una entidad que lleva medio siglo acompañando a quienes tratan de superar una dependencia.

La jornada estuvo marcada por la lluvia, que restó afluencia respecto a otros años, pero no impidió que el evento se desarrollara con normalidad. «Hemos preparado esta actividad con toda la buena fe del mundo y con mucho ahínco, pero el tiempo no nos ha querido acompañar. La lluvia nos resta algo de gente, tanto en niños como en adultos», explicaba el presidente de ARPA, Francisco Blasco, satisfecho pese a las circunstancias.

El circuito urbano, de 1.600 metros por vuelta, volvió a llenar de color el corazón de Palencia con niños, andarines y corredores absolutos compartiendo espacio y un mismo objetivo: apoyar a una asociación que trabaja cada día en la prevención, tratamiento y reinserción de personas con problemas de alcoholismo, así como en el acompañamiento a sus familias. Se trata de dar visibilidad a nuestra asociación, que todo el mundo conozca lo que es la labor de ARPA en el día a día y tener un recurso para que la gente se informe de cara a poner remedio en principios de alcoholdependencia o una dependencia ya declarada», explicaba Blasco. En cuanto al aspecto deportivo, la prueba absoluta se saldó con victorias de Manuel Andión Rey y Alicia Diago Ortega.

Durante toda la mañana, las carpas de Arpa, instaladas junto a la línea de salida y meta, permanecieron abiertas al público. En ellas se ofreció información sobre los programas de ayuda y recursos de la asociación, además de caldo caliente para hacer frente al mal tiempo.

El dinero recaudado con las inscripciones -tres euros para las categorías absolutas y los dorsales solidarios- se destinará íntegramente a las actividades terapéuticas de la asociación y a propuestas complementarias. «El dinero va a estar bien invertido y bien destinado», aseguraba Blasco.

La entidad atraviesa un momento de intensa actividad, aunque en cuanto a su principal necesidad, destaca una mayor capacidad económica para hacer cargo a la subida generalizada de los precios. «La vida sube, se acelera, y el plan regional de drogodependencias aporta lo que aporta el plan municipal y la diputación. Nos vamos quedando un poco cortos», lamenta su presidente.

Pese a todo, la carrera deja un balance positivo y un mensaje claro: la labor de Arpa sigue muy viva y cercana a la sociedad palentina. Una década después, la cita se ha consolidado como una herramienta eficaz para sensibilizar sobre el consumo de alcohol y reforzar el compromiso ciudadano con la salud y la solidaridad.