Palencia

La asociación de alcohólicos rehabilitados apoya a 280 enfermos y 150 familiares al año

ARPA cumple medio siglo de vida con 3.800 personas atendidas y con una gran labor de concienciación

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:02

Comenta

El exceso de alcohol es un problema y muy grave. Y no solo afecta al propio enfermo, sino también a la familia, al sistema laboral ... y social. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, ARPA, lleva medio siglo, cincuenta años, apoyando y ayudando tanto a las personas adictas como a sus familiares. Cuando comenzó esta entidad, que quedó inscrita en el Gobierno Civil el 13 de junio de 1975, se atendía a una media de 25 personas al año. Ya en la época de los ochenta, esta cifra se incrementó a 80 usuarios anuales y actualmente el dato se ha incrementado hasta las 280 personas en 2024, de los cuales el 82% fueron hombres y el 18%, mujeres.

