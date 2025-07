La asociación de alcohólicos rehabilitados ha tratado a más de 3.800 personas en 50 años

Esther Bengoechea Lunes, 21 de julio 2025, 10:04 Comenta Compartir

Medio siglo de ayuda y de trabajo incondicional con las personas alcohólicas. Cincuenta años de terapias y de apoyo para que estos enfermos puedan iniciar una nueva vida sin la bebida. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, ARPA, quedó inscrita en el Gobierno Civil el 13 de junio de 1975, con el número 4.487 en el registro de Asociaciones. Las atenciones y los programas para cubrir todas las áreas han ido incrementándose en estas cinco décadas, al igual que los usuarios. Cuando arrancó esta asociación se atendía a una media de 25 personas cada año, en la década de los ochenta la cifra ya subió a 80 usuarios anuales y actualmente el dato se ha incrementado hasta las 277 personas en este último año, de los cuales el 82% fueron hombres y el 18%, mujeres.

ARPA ha atendido en estos 50 años a más de 3.800 personas entre afectados y familiares. El perfil ha ido variando a lo largo de los años, reduciéndose la edad de los usuarios. En la actualidad, la persona más joven en el programa terapéutico tiene 20 años y la más mayor, 80, siendo la edad media más numerosa entre los 50 y 60 años. Desde la asociación subrayan que los jóvenes son los que menos adherencia tienen al tratamiento y lo abandonan con frecuencia antes de haber concluido el programa.

A pesar de que hay muchas menos mujeres, también demandan una atención más temprana y se ha incrementado la cifra en los últimos años. Al ser siempre minoría en los grupos terapéuticos, existe grupo específico conformado para ellas.

«ARPA es un elemento fundamental en el tratamiento de las personas dependientes del alcohol, porque necesitan apoyo a distintos niveles, tanto farmacológico, psicológico, a nivel personal, a nivel familiar, y la asociación conforma una parte del tratamiento muy importante», afirma la trabajadora social de la entidad, Angélica Pastor.

El programa dura dos años con un posterior seguimiento sin fecha límite, ya que siendo el alcoholismo una enfermedad crónica, necesita un control y apoyo durante años posteriores para la rehabilitación, sin precisar fecha de finalización.

Grupo de autoayuda

«La esencia de la asociación es que haya personas que una vez que se han rehabilitado se queden para dar apoyo a los siguientes, por eso es un grupo de autoayuda. Si no, no tendría sentido. Es un apoyo importantísimo en la vida de estas personas. Porque hay gente que incluso ya se ha quedado sola por su circunstancia y aquí se encuentra con personas que, de forma muy desinteresada, le ayudan», analiza la trabajadora social.

ARPA cuenta con ocho programas distintos para apoyar a los usuarios de forma global. El programa de prevención organiza actividades y una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre; el de reducción del daño se trabaja en dos programas con el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación; el de captación, motivación y derivación se centra en la detección precoz; mientras que el de atención a pacientes y familiares se centra en orientar y apoyar.

Ampliar La trabajadora social de la entidad, Angélica Pastor, durante la celebración de las bodas de oro de ARPA. Adolfo Fernández

El programa de rehabilitación y reinserción trabaja con cada usuario con atención individualizada y global. Según explican desde la asociación, es importante conseguir una reestructuración de la personalidad, con los vínculos afectivos, familiares y sociales. Y también se presta apoyo a las familias, quienes sufren las consecuencias de la enfermedad del alcoholismo. El de ocio y tiempo libre organiza los domingos actividades de senderismo y hábitos saludables, mientras que los dos últimos programas se centran en el acompañamiento de búsqueda de empleo, cuando llegar el momento de la reinserción laboral, y el jurídico penal para los usuarios que tienen que cumplir con trabajos en beneficio de la comunidad o concluir programas terapéuticos.

Metodología del 'no'

«La asociación es un complemento más de ayuda para ese ir y venir diario de lucha interna y externa para no hacer uso de una sustancia que perjudica», argumenta, por su parte, el presidente de ARPA, Francisco Blasco. «Es importante porque va a enseñar la metodología del 'no' porque es una toma de decisión, no un 'no' porque me lo haya impuesto nadie. Esto se realiza con las terapias tanto familiares como grupales dentro del programa de la asociación», añade.

Subraya la importancia de que el alcoholismo sea considerado enfermedad y tratado como tal. En 1963 fue diagnosticada como una enfermedad incurable, progresiva y mortal por la Organización Mundial de la Salud, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Incurable por la posibilidad de recaídas, progresiva porque la tolerancia es mayor cada vez y mortal por la posibilidad de accidentes, suicidios, infartos o congestiones alcohólicas. «Ojalá que de aquí a otros 50 años no sea necesario el trabajo de la asociación porque la sociedad se ha mentalizado de que el alcohol es una droga y dura, y como tal hay que tratarla», sentencia el presidente de ARPA.

ARPA subraya que es la droga legal más consumida en el entorno sociocultural y la que más problemas llega a producir

Desde la asociación subrayan que el alcohol es la droga legal más consumida en el entorno sociocultural y la que más problemas sanitarios, sociales, familiares y económicos llega a producir.

Afirman que es depresora del sistema nervioso central y que inhibe progresivamente las funciones cerebrales, además de afectar a la capacidad de autocontrol. Su consumo excesivo puede provocar graves trastornos físicos, psicológicos y del comportamiento, mientras inciden desde la entidad en que el alcohol produce más de 200 enfermedades y también empeora las enfermedades de base.