«No hay que alarmar, la avispa asiática no suele atacar a las personas» José María Tojeiro, en el centro, flanqueado por Javier Roncero y Félix Rodríguez, sujeta el nido de avispas asiáticas en el parque de bomberos de Cervera de Pisuerga. / El Norte El encargado del parque de bomberos en Cervera, José María Tojeiro, llama a la calma y considera de vital importancia que no salten las alarmas ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:33

El encargado del parque de bomberos de Cervera de Pisuerga (Palencia), José María Tojeiro, fue el artífice, en la noche del domingo, junto con su compañero Félix Rodríguez, de retirar un nido de avispa asiática, situado en el casco urbano de la localidad norteña. A pesar de todos los comentarios negativos que genera está especie invasora, Tojeiro llama a la calma y considera de vital importancia que no salten las alarmas.

–¿Cómo actúa un bombero para retirar un nido de avispa asiática?

–Tras varios cursos, hemos procedido según nos explicaron desde la Diputación, que nos había proporcionado un material concreto para llevar a cabo estos trabajos. Una vez en el terreno, es muy importante no alterar a las avispas, para intentar capturar las máximas posibles. Por eso se hizo de noche, ya que es el momento de mayor tranquilidad. El árbol tenía una altura de cuatro metros y fuimos podando hasta llegar al nido, que lo metimos en dos bolsas.

–¿Han recibido una formación extra ante la proliferación de este tipo de insectos?

–Los cursos estaban enfocados a actuaciones relacionadas con estas avispas, además de abejas y todo tipo de enjambres. De este tipo de avispas, es la primera vez que cogemos un enjambre.

–¿Tienen la obligación de exterminar este tipo de avispas?

–Hay que matarlas al ser una especie invasora. En este caso, cogemos un insecticida y hacemos un agujero en la bolsa. Mueren automáticamente.

–¿Qué recomendaciones puede dar a los vecinos si se encuentran un nido de avispa asiática?

–No soy ningún experto, pero lo primero que hay que hacer es avisar sin alarmar a nadie. Esto no quiere decir que si una persona va caminando por el monte y ve un enjambre de avispas autóctonas, que llame para que lo retiren. No es llamar por llamar. La avispa asiática suele hacer los nidos en los árboles y zonas altas. Sus nidos son más redondos y se distinguen fácilmente del que conocemos. Este tipo de animales no suelen atacar a las personas. No quiere decir que porque te vea te vaya a picar. Sin ser ningún experto y, por lo visto la noche del domingo, no creo que sean más agresivas que las autóctonas. Las vi más tranquilas en comparación con otros enjambres. Ese nido llevaba algo de tiempo en ese sitio y no había pasado nada con los vecinos que residían cerca.

–¿Lo más importante es tranquilizar a la población?

–Que hayamos encontrado un nido no significa que nos vayan a atacar. Aún así que estén en alerta por sin ven algo sospechoso para avisar al 112.