Se desnuda en un supermercado para demostrar que no ha robado

Algo en su forma de actuar, en su actitud y movimientos por los lineales del establecimiento hicieron que el vigilante de seguridad que prestaba servicio en ese momento en el céntrico supermercado Carrefour Market situado en la calle Santiago se fijase en él y le llamase la atención por si el hombre, de mediana edad, había cogido algo de forma indebida de alguno de los estantes del establecimiento con la intención de no pasar por caja.

Lo que no se esperaba ni el vigilante ni los clientes -que en torno a las dos y media de la tarde del sábado, 17 de mayo- se encontraban en el local es que al ser preguntado por si llevaba algo escondido entre la ropa, el hombre comenzase a perder los nervios y a actuar de una forma, digamos que peculiar.

Frente a la mirada del vigilante que en ese momento le sujetaba el brazo y junto al resto de clientes en la zona de frutería, el hombre empezó a quitarse prendas de ropa para demostrar que no había robado ni intención que tenía de hacerlo.

Aunque se desconoce por el momento si el hombre había protagonizado altercados anteriores de pequeños hurtos o si era un conocido del vigilante por tratar de robar en el establecimiento. Lo que está claro es que el hombre tuvo un arrebato ante los ojos de todos y comenzó a desnudarse bajándose los pantalones primero y, de seguido, los calzoncillos, todo ello mientras gritaba «que no llevo nada, coño», «estáis viendo que no llevo nada». Al ver las intenciones del hombre y que este no iba a parar hasta quedarse completamente desnudo, el personal de seguridad trata de poner fin a la situación pidiendo en varias ocasiones que parase.

Negativo. El varón, visiblemente alterado, le contestó «que me da igual» y siguió quitándose las prendas superiores, todo ello sin parar de repetir una y otra vez que no llevaba nada, hasta que finalmente quedó completamente desnudo. En ese momento, y al ser requeridos por lo que estaba pasando en el interior del supermercado, varios agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, accedieron al interior para poner fin a lo ocurrido. De hecho, uno de los efectivos se acercó al hombre con la defensa en la mano por si el hombre constituía algún peligro para los demás, aunque finalmente no fue necesario su uso, ya que los agentes tranquilizaron al hombre, quien tras vestirse, comenzó a recobrar la calma después de lo ocurrido y por lo que fue identificado. Asimismo, y tal y como informan fuentes policiales, no constan denuncias por lo sucedido y todo hace indicar que se trató de un arrebato momentáneo del hombre.

Al no haber menores en ese momento que presenciaran la escena (lo que conllevaría una infracción penal y la denuncia de oficio por parte de la policía por una infracción penal) y tampoco quejas o malestar de los clientes que presenciaron la peculiar escena (lo que llevaría a aplicar la ley de protección de seguridad ciudadana) los agentes simplemente identificaron al hombre, que minutos después abandonó el supermercado.