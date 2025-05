Malestar en el sector por el taxista que no llevó a una embarazada: «No merece tener la licencia»

Desde el pasado sábado, cuando Ana María Devoz dio a luz en el paso de peatones que conecta Vallsur con el Paseo de Zorrilla, la ... noticia ha calado especialmente entre los trabajadores de un sector en Valladolid, el del taxi. Pese a que la historia terminó con final feliz con la llegada acelerada de la pequeña Ainara, el hecho de que el taxista al que llamó Nelson Salcedo, el padre de la recién nacida, se negase a llevarles al hospital ante el inminente nacimiento de la niña ha dejado un sentimiento de «asombro inicial» entre los compañeros que trabajan en la ciudad por la reacción del taxista.

«Es verdad que algo así nos fastidia la imagen, pero también se le está dando mucho bombo a la historia y hay que ver la otra parte, ver el estado de nervios del taxista que se encontró con un nacimiento inminente y los motivos que le llevaron a no realizar el trayecto. Hay que escuchar todas las partes porque no todos somos superhéroes«, apunta en todo conciliador el presidente de Radio Taxi, Óscar Ordóñez. Aún no saben quién es el compañero, «pero seguro que está muy disgustado por lo que ha pasado», añade de matizar que «lo mismo uno no le lleva pero se queda y llama al 112 a ver qué indicaciones dan».

No saben qué puede pasar con el compañero por no realizar ese trayecto, pero trabajadores del sector, como el anterior presidente de la asociación, Alberto Romo, aseguran que «el gremio está indignado» y reconoce que «hay malestar por lo ocurrido». «En casos como estos el hecho de negarte a llevar a la mujer... no merece tener la licencia, porque también hacemos la función de servicio público», considera contundente Romo. Coincide con Ordóñez en la «mala prensa inmerecida que hechos como estos dan a los taxistas de Valladolid, que además atendemos muchos casos parecidos».

Omisión del deber de socorro

En el caso de traslados de urgencia al hospital por casos de mujeres que se han puesto de parto, Alberto Romo asegura que este no será el primero ni el último. «Cada caso es un mundo, pero tendremos fácilmente unos veinte trayectos de estos al año y, aunque es verdad que no han nacido dentro del taxi, no nos cabe en la cabeza el por qué reaccionó así, porque el hecho de no querer recoger a la mujer es omisión del deber de socorro. Quizá se asustó pero no actuó como es debido», expone el taxista antes de recordar casos similares que él mismo vivió como un trayecto de urgencia al Río Hortega de una mujer embarazada con una fuerte hemorragia. «Montó en el taxi y llamé al 112 y fue la ambulancia la que nos escoltó por carretera hasta llegar al hospital», relata antes de recordar el traslado de una mujer que se puso de parto hace dos años y a la que fue tranquilizando desde la plaza de España hasta el Río Hortega.