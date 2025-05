Investigan a un taxista que se negó a trasladar a la mujer que dio a luz en plena calle

Sofía Fernández Valladolid Lunes, 19 de mayo 2025, 13:29 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

A la siempre buena noticia de un nacimiento -como el que tuvo lugar el pasado sábado en Valladolid- y a lo extraordinario del parto de Ana María Devoz, la mujer de 33 años que dio a luz a su pequeña Ainara en plena calle, al salir de los cines del centro comercial Vallsur, se le suma un incidente que empañó por unos segundos este episodio que afortunadamente ha terminado con final feliz.

Tal y como explica la pareja, «sin saber que todo iba a ser tan rápido» y cuando la mujer comenzó a asentir contracciones a la salida de Vallsur llamaron a un taxi al ver que el alumbramiento había comenzado. Lo que no se esperaban es que el conductor del vehículo que pensaron que les llevaría al hospital lo antes posible les negase el trayecto.

«Ya habíamos metido las bolsas de las compras que habíamos hecho previamente y mi mujer incluso puso una toalla en la parte trasera del taxi para tratar de no manchar nada e intentar llegar al hospital y ella se montó pensando que nos llevarían lo antes posible», explica Nelson Salcedo, el recién estrenado padre.

Asegura este vallisoletano, natural de Colombia, que se quedó perplejo al ver cómo a los pocos segundos de subir al taxi tuvo que sacar las bolsas de la compra del vehículo y tuvo que ayudar a bajar a su mujer de la parte trasera porque el taxista se negó a trasladarlos al hospital.

«Cuando vio la situación solo repetía 'que no' 'que no' 'que no' y dijo que no podía llevarnos aunque sin dar una explicación concreta y así tal cual se fue. Nos quedamos muy sorprendidos en ese momento», explica la pareja desde el hospital Río Hortega.

Después, todo sucedió en cuestión de minutos porque tras bajar del taxi, la mujer -embarazada de 38 semanas y media- no pudo avanzar mucho más y quedó tendida en el paso de peatones que conecta el centro comercial con el Paseo de Zorrilla. «A los segundos varias personas se acercaron a ayudar, gracias a Dios. Un chaval llamó a emergencias y otro se quedó conmigo y al poco nos ayudaron la policía primero y la ambulancia después», recuerda Nelson.

Precisamente ahora se investigará que sucedió la tarde del sábado en la que el taxista, al que se ha identificado, se negó a trasladar a la pareja desde el centro comercial hasta el hospital, pues tras informar de lo ocurrido al juzgado pertinente será este quien determine si finalmente estos hechos tienen relevancia penal y son constitutivos de un delito al no socorrer a la víctima (omisión de socorro) cuando esta requirió ser trasladada al hospital, por lo que no se descarta su futura detención. Asimismo, al negar el trayecto para llevar a la mujer hasta un centro hospitalario lo antes posible, al taxista se le abrirá un expediente interno, se investigará sin tanto la licencia como el resto de permisos se encuentran en regla y se estudiará la posibilidad de imponer una sanción administrativa por lo ocurrido.

Tratando de olvidar ese momento en el que se sintieron abandonados por unos minutos, la nueva familia quiere dar las gracias. «Estamos muy contentos por la excelente ayuda que recibimos por parte de la policía, los sanitarios y, sobre todo, por parte de los que se pararon a ayudarnos en esos primeros momentos en los que mi mujer dio a luz en plena calle», finaliza la pareja, quien solo tiene ojos para su pequeña Ainara desde el pasado sábado.

