La acusada del accidente mortal de la Nochebuena de 2022 alega que la deslumbró otro coche

La Audiencia Provincial de Valladolid ha retomado este miércoles el juicio por el accidente mortal que tuvo lugar en la Nochebuena de 2022, por el ... que la conductora de uno de los dos turismos, Darla Xiomara F. L., se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por un delito de homicidio con imprudencia grave y otros dos delitos de lesiones con grave deformidad y enfermedad somática, según lo solicitado por la Fiscalía, que ha elevado estas peticiones a definitivas ante la sala.

El juicio finalmente ha tenido lugar durante la tercera vista oral programada, después de dos suspensiones, una de ellas ante la imposibilidad de que un juzgado de lo Penal llevara la causa por lo elevado de la pena solicitada por la acusación pública, la máxima para el delito de homicidio por imprudencia. La vista se aplazó de nuevo hace dos semanas, ante la incomparecencia de la acusada por enfermedad, que este miércoles ha sido la primera en testificar. Con un leve hilo de Voz, se ha declarado «inocente», respondiendo a todas las preguntas, de acusaciones y defensas.

La mujer, que no se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas en el momento del accidente, ha defendido durante el interrogatorio del fiscal que volvía de Puente Duero junto a su hermano, donde iban a celebrar la festividad, en dirección Valladolid para recoger a unos familiares, cuando un coche la deslumbró y vio «todo blanco», momento en el que perdió el control del vehículo. «Frené y no respondía, la dirección no hacia caso y de repente empezó a dar vueltas y vueltas hasta que chocamos», ha recordado, al borde del llanto, negando que se saliera de la carretera.

Durante las testificales, en la que todas las partes han dirigido las preguntas a determinar la responsabilidad de la acusada en el siniestro, también se ha tratado de dirimir si la joven cumplía con su obligación de llevar gafas para conducir en la tarde de autos, tal y como ha aseverado, pese a que no fueron localizadas en el vehículo ni las llevaba puestas cuando la atendieron. Otra cuestión controversial ha sido la posibilidad de que el ocupante fallecido, que viajaba en el asiento del copiloto del vehículo con el que se produjo el impacto, hacía uso del cinturon de seguridad. «Los paramédicos llegaron primero y solo recuerdo que uno me dijo que había un fallecido y que no llevaba el cinturón de seguridad», aseguraba.

Cuestiones contradictorias

Algo que han ratificado del mismo modo los guardias civiles que atedieron en el lugar del siniestro y elaboraron los informes técnicos de reconstrucción del accidente, que han comparecido con la doble condición de testigos y peritos. Los agentes han asegurado con rotundidad que el fallecido no llevaba el cinturon de seguridad, a juzgar por la posición de la correa y al quedar el dispositivo «bloqueado». Así como por los daños en la luna frontal del vehículo y las lesiones de la víctima, que presentaba un «traumatismo craneal severo» coincidente con el impacto. Aunque han señalando que de haberse evitado el impacto en la cabeza la muerte l podrían haberse producido a cuasa de otras lasiones.

Precísamente con posterioridad la médico forense que realizó la autopsia ha descartado que la causa del fallecimiento sea el impacto en la cabeza. «Las lesiones a nivel de torax eran más graves, afectaron al corazon y a la vena aorta, que estaba rota», ha detallado, aseverando que la muerte se produjo como consecuencia de estas fracturas, algunas «causadas por la sujección del cinturon de seguridad».

Sí han sido más taxativos los agentes con las circunstancias del accidente, que han rechazado que fuera fruto de un deslumbramiento, pues, a juzgar por lo visionado en las cámaras del acuartelamiento, pasan «al menos cinco segundos» desde que esta se cruza con un último turismo hasta se produce la salida de vía. En su lugar la achacan a una «falta de atencción a la conducción» fruto de un despiste de unos dos segundos, el tiempo que transcurre desde que llega a la cuneta y reacciona con una «maniobra errónea» pero también «instintiva» que termina con el vehículo invadieron el carril contrario.