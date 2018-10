Admitida a trámite la queja ecologista por la muerte de una cigüeña en Palencia 00:39 El cadáver de la cigüeña cuelga de la iglesia de Frechilla. / Marta Moras El Procurador del Común emitirá una resolución sobre la actuación de la Junta de Castilla y León, que no rescató con vida al ave enredada durante varios en su nido MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 3 octubre 2018, 07:39

El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja de Ecologistas en Acción sobre la actuación del Servicio Territorial de Medio Ambiente en el caso de la cigüeña de Frechilla que murió de una forma agónica, tras pasar varios días enredada con una cuerda en su nido. De nada sirvieron las insistentes llamadas al 112 de los vecinos ni el escrito que realizó la alcaldesa de la localidad, Regina de Castro, a la Junta. El cadáver de la cigüeña al final acabó colgado de la cuerda que le aprisionaba, que le acabó arrebatando la vida sin que nadie hiciera nada por cambiar ese triste desenlace.

Desde Ecologistas en Acción se congratulan de la decisión del Procurador del Común y esperan que la resolución, aunque no sea vinculante, sirva al menos para que no se vuelva a repetir un suceso de estas características. «Independientemente de que sea o no vinculante, la resolución estará basada en términos jurídicos», apuntan los ecologistas, que creen que será sencillo que la próxima vez se actúe de una forma más correcta. «La imagen que se ha dado a la ciudadanía es nefasta. Consideramos que debe haber un protocolo de actuación para estos casos y, si la Junta no dispone de los medios necesarios, tendrá que tener un convenio de colaboración con otras administraciones para poder actuar bien y no hacerlo como se hizo en esta cocasión, con medios que no son los adecuados y jugándote el 'pellejo' para retirar de una iglesia un animal muerto», indican desde Ecologistas en Acción.

Ese uso de medios inapropiados en el rescate por parte de los Bomberos voluntarios de la Diputación, subidos a un brazo articulado con pértigas en la mano para descolgar al animal, despertó además la indignación de los profesionales que pertenecen al parque del Ayuntamiento de Palencia, tanto por el riesgo al que se expusieron, como por el inadecuado material que utilizaron.