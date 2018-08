Una cigüeña agoniza varios días hasta la muerte tras enredarse en su nido en Palencia 00:39 El cuerpo sin vida de la cigüeña cuelga de la cuerda que le causó una agónica muerte. / Marta Moras El ave quedó colgada de una cuerda en la iglesia del municipio de Frechilla y luchó por salvarse, pero las llamadas de los vecinos al 112 no sirvieron de nada MARCO ALONSO Palencia Viernes, 3 agosto 2018, 20:15

Una cigüeña que se enredó con una cuerda en su propio nido la semana pasada en Frechilla (Palencia) ha acabado muriendo tras unos desgarradores días en los que los vecinos contemplaron con estupor que nadie con los medios suficientes acudía en su ayuda.

De nada sirvieron las llamadas de los vecinos al 112 y el escrito que realizó la alcaldesa, Regina de Castro, a la Junta. Los bomberos no llegaron y el cuerpo del ave ahora cuelga del tejado de una iglesia en la que empezó y acabó su vida, tal y como explica María Lucas, la vecina que alertó a emergencias del suceso. «Llamé al 112 y me dijeron en la primera llamada que iban a alertar a los Bomberos de la Diputación y al servicio de Medio Ambiente. Me quedé esperando, pero como no venía nadie, volví a llamar a las 3 horas y el operador del 112 me dijo que los Bomberos de la Diputación no tenían medios para acceder a un sitio tan alto», explica esta vecina, que lamenta que no se hayan movilizado los bomberos de la capital para evitar la muerte del animal. «Yo me pregunto la razón por la que no se ha derivado al servicio de bomberos de la capital. Sé que si se los llama, vienen porque tienen los medios suficientes para este tipo de rescates», añade.

La alcaldesa de Frechilla, Regina de Castro, pone en duda que se vaya a desplegar el operativo necesario para retirar el cuerpo sin vida del animal, ya que esta circunstancia se vivió en el municipio hace tres años y fue la acción de los necrófagos la que acabó liberando el cadáver. «La otra vez cayó a pedazos. ¿Quién se sube ahí? Si no se ha subido para salvar la vida a un animal, creo que será complicado que se suba por un animal muerto. Esto tiene un coste económico», explica la alcaldesa, que hizo todo lo que estaba en su mano para que el desenlace fuese otro.

«Llamé a la Junta y me pidieron que les pusiera por escrito lo que sucedía, así lo hice, pero creo que solucionar el problema correspondía al dueño del edificio en el que ha sucedido ese problema. La iglesia es del Obispado y es el que puede decidir qué hacer porque el Ayuntamiento no tiene medios ni es un edificio municipal, otra cosa es que tengamos conocimiento del tema y hagamos todo lo que está en nuestra mano para solucionarlo», apuntó la regidora.

Ahora falta por saber si se repetirá la imagen de hace tres años. «Fue tan desagradable que hasta empezaron a caer gusanos al suelo. Ojalá que no vuelva a suceder esto», espera la vecina de Frechilla María Lucas.