Peajes por huevos

Esta semana se han presentado los presupuestos de la Comunidad en las Cortes de Castilla y León. Responsables de las consejerías, criticados por sus opositores, ... han desglosado partidas, expuesto prioridades y detallado inversiones previstas para el próximo año. Sanidad, educación, agricultura, industria, servicios sociales, turismo, muchas materias conectadas con la calidad de vida y el progreso de nuestro entorno.

Ya se sabe que la aprobación será difícil, improbable, pero al menos por estos lares quienes cobran sueldo público de alto cargo intentan ganárselo a base de esfuerzo, cumpliendo deberes. Además, el debate con luz y taquígrafos ofrece la oportunidad de realizar anuncios convincentes, entre los que destaco la bonificación de peajes en autopistas vertebradoras del extenso territorio regional. Quienes transitan esas carreteras lo agradecerán, seguro.

Al final, el día a día nos importa, aunque tanto énfasis mediático en noticias nacionales e internacionales deje poco margen para pensar lo cotidiano. Cada vez resulta más difícil llegar a fin de mes sin hacer malabares con la tarjeta de crédito. La clase media está sufriendo en sus propias cuentas los efectos de la inflación, la presión fiscal y el coste de la vivienda. Todo está demasiado caro y, por si fuera poco, la cosa empeorará debido a los huevos.

Me refiero a los de las gallinas. Todos los productos avícolas se pondrán por las nubes tras las medidas preventivas contra la gripe aviar (confinamiento masivo en granjas para evitar el contagio con las aves migratorias). Antes subieron otros productos tan básicos como la fruta o el pescado fresco. Mediante el sacrificio adaptativo, muchas familias modificaron entonces sus dietas habituales en lo que a la proteína se refiere, optando por los huevos, el pollo o el pavo. ¿Qué harán ahora?

Se lo digo: preocuparse, enfadarse, desesperarse y desconfiar de un sistema que penaliza siempre a los más débiles. Ninguna acción se ha previsto para corregir el impacto previsible del encarecimiento de la cesta de la compra. Y eso que presenta una oportunidad para que los políticos se luzcan, expresen con claridad que les importa la vida real de la gente, que hacen todo lo posible para volverla más llevadera.

Ningún discurso incendiario llena la despensa. Bajar impuestos, bonificar peajes o facilitar con garantías el alquiler de viviendas para incrementar la oferta son preferibles, eso sí, acompañadas de eficiencia en la prestación de los servicios públicos. c.

Votos por datos, hechos, realidades. Un buen sistema educativo, sanidad universal de calidad, seguridad ciudadana. Infraestructuras y transportes puntuales. Donde esto exista, que se cuide en beneficio de sus destinatarios. Y sin prejuicios ideológicos contra la colaboración con el sector privado, que ayuda mucho, economiza e innova. Hipócritas sobran que utilizan esos servicios (educativos o sanitarios) y luego los critican en sede parlamentaria.

Muy típico del político español es asumir relatos contra la realidad. Por eso, precisamente, requerimos análisis de indicadores comparativos, proyectados sobre prestaciones concretas: ¿cuánto cuesta aquí o allá dar una excelente o una regular educación a nuestros hijos? ¿pagan los hospitales del norte o del sur menos o más por los suministros? ¿son razonables los tiempos de tramitación de una licencia en este o el otro municipio? Desde esas cifras, es posible diagnosticar problemas, aplicar soluciones y explicar los porqués a la ciudadanía.

Falta esa cultura de la buena administración, del desempeño efectivo. Es fácil despotricar en las redes, plasmar en programas electorales los miedos o las impresiones cortoplacistas de la opinión pública. Lo que de verdad es meritorio es demostrar capacidades de gestión, probar que se puede ahorrar el peaje a la gente que lo necesita, empatizar con quien sufrirá el precio de los alimentos, dar respuesta a las demandas sociales, eliminar gastos y compensar el exceso de los huevos.