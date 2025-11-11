El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre observa el precio de los huevos en un supermercado de Valladolid. Alberto Mingueza

Gripe aviar

Los huevos han subido el 20,4% en Castilla y León en un año, más que la media

El dato del INE aún no recoge el pico de octubre, que la OCU cifra en un euro más por docena desde febrero

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:46

Es un alimento imprescindible en cualquier dieta saludable. Un básico que hasta ahora no faltaba en ninguna despensa. Un ingrediente insustituible de platos tan nuestros ... como la tortilla española. Y casi un artículo de lujo, a juzgar por la escalada de precio que han experimentado en el último año. Los huevos están por las nubes, también en Castilla y León, donde de hecho se pagan más caros que la media nacional.

