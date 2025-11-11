Los huevos han subido el 20,4% en Castilla y León en un año, más que la media

Es un alimento imprescindible en cualquier dieta saludable. Un básico que hasta ahora no faltaba en ninguna despensa. Un ingrediente insustituible de platos tan nuestros ... como la tortilla española. Y casi un artículo de lujo, a juzgar por la escalada de precio que han experimentado en el último año. Los huevos están por las nubes, también en Castilla y León, donde de hecho se pagan más caros que la media nacional.

Lo sabe cualquiera que haga la compra y lo refleja el Índice de Precios al Consumo (IPC), y eso que de momento solo llega con ese nivel de detalle hasta septiembre. O lo que es lo mismo, aún no recoge el impacto que ha tenido el avance de la gripe aviar en octubre, con hasta siete focos solo en la provincia de Valladolid. Son la mitad de los detectados en aves de corral en España y han obligado a sacrificar a alrededor de dos millones de animales, que ya no producirán.

La consecuencia de esta situación es una reducción de la oferta y, por ende, el encarecimiento de los huevos. La estadística del INE hasta septiembre revela que han subido el 20,4% en la comunidad en el último año, frente al 17,9% registrado en promedio en el conjunto del país. El coste de la carne de ave también se ha incrementado, pero en menor medida: ha aumentado el 3,7% en la región respecto al noveno mes de 2024, una décima más que la cifra contabilizada para España (3,6%).

El cartón de la L, a 3,25 euros

El Observatorio de Precios de Supermercados de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ofrece una comparativa más actualizada. A partir de la información que recopila periódicamente en los lineales de las principales cadenas de distribución y de los estudios anuales que realiza, la entidad cifra en un euro más lo que hemos tenido que abonar los ciudadanos por cada docena el pasado octubre respecto a hace solo medio año, al menos «en las categorías más económicas». Y advierte de que en porcentaje, representa «un incremento del 50%».

En concreto, la OCU denuncia que el cartón de la talla M ha pasado de los 2,14 euros a los 3,14 en ese breve espacio de tiempo, mientras que en el caso de los de la L «el salto ha sido de 2,33 euros a 3,25», una evolución al alza que «afecta especialmente a los hogares con menos recursos, que dependen de este alimento básico como fuente asequible de proteínas». Si lo que se desea es el tamaño extragrande, es decir, la XL, es preciso rascarse el bolsillo hasta aflojar en torno a 4,40 euros.

La magnitud del desembolso «se suma a una tendencia inflacionista iniciada en 2021» que según la organización ha derivado en que los más baratos, los del calibre M, se hayan disparado el 137% en cuatro años, mientras que los de la M lo han hecho el 119%. En lo que va de 2025 identifica los picos de febrero y el mes pasado, que «se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor» sin que ocurriera lo mismo con los posteriores descensos, lo que a su juicio «evidencia una falta de ajuste a la baja por parte de los intermediarios».

A expensas de conocer qué ocurrirá tras la entrada en vigor este lunes de la prohibición de criar gallinas y aves similares al aire libre, Facua-Consumidores en Acción detectó a principios de octubre «subidas de precios de hasta el 26%» en los supermercados más destacados, a partir del análisis de 62 formatos y marcas. Tanto es así, que «se trata del alimento básico que más ha subido en el último año», critica.