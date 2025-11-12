González Corral lamenta que el Gobierno haya «dado la espalda a Castilla y León» Afea que «tres meses después de los incendios, el sector agrario no ha recibido ni un solo euro» y denuncia «trato desigual» en los seguros agrarios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, lamentó este miércoles que «tres meses después de los incendios, el sector agrario no ha recibido ni un solo euro del Gobierno de España», por lo que esperó que, tras el anuncio realizado por el ministro del ramo, Luis Planas, la pasada semana de conceder ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los fuegos, «estas palabras no se queden en una promesa incumplida».

Una situación que, según refirió González Corral durante la presentación de las cuentas de su consejería ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, se contrapone con las actuaciones de la Junta, que hasta ahora «ha dictado nueve acuerdos» para aprobar ayudas por un importe de cuatro millones de euros a 719 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por el fuego de este verano.

Además recordó, en declaraciones recogidas por Ical, que se han suministrado 8.474 toneladas de alimento y agua a 442 ganaderos de rumiantes y équidos con 59.427 cabezas de ganado y 69.938 kilos de alimento a 169 apicultores para 14.703 colmenas, por un importe total de dos millones de euros.

En su crítica al Gobierno, González Corral también afeó que el Ejecutivo desarrolle un «trato desigual» en la cobertura de los seguros agrarios por considerar el mildiu endémico en la mitad norte del país, y que el Gobierno nacional haya dado «la espalda» a la Junta ante «las dificultades que atraviesa el sector del ovino y el caprino» o la situación que está viviendo el cultivo de la remolacha con el cierre de dos plantas de Azucarera en la comunidad. Un asunto en el que, recordó, la Junta «actuó de forma anticipada» para exigir la continuidad de la actividad en las plantas.

La consejera presentó «el mayor presupuesto para el sector agrario de los últimos 15 años», con 673 millones que se elevan hasta los 1.597 si se incluyen los fondos de la PAC. González Corral consideró estos presupuestos como «esenciales para el impulso y desarrollo» del sector agrario y agroalimentario de la comunidad. En ellos, terceros más altos en este proyecto de cuentas de la Junta tras Sanidad y Educación, destaca el impulso de las infraestructuras rurales y el regadío, a lo que se destinan 115,3 millones, o el fortalecimiento del sector de la agroalimentación, con 168,4 millones, dentro de las partidas destinadas a inversión que superan los 509 millones, el 17% más que en el último presupuesto aprobado.

También, en este apartado se incluyen los 103,7 millones para políticas destinadas a jóvenes y modernización de explotaciones, los dos planes para el ovino y la ganadería extensiva que cubren 20 de los 100 millones desplegados en producción agrícola y ganadera, o los 27,2 millones para la modernización del sector mediante la investigación y la innovación.