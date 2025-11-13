El confinamiento de aves afecta a 648 granjas y más de 15.900 explotaciones de producción doméstica

La ampliación de las medidas de confinamiento de aves de corral a todo el territorio nacional para evitar la propagación de la gripe aviar, incluye ... a un total de 648 granjas en la región y a más de 15.900 explotaciones de producción doméstica de autoconsumo. La orden publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) afecta «a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre».

De esta manera, la medida se extiende a las granjas de puesta, a las de producción de carne, además de las explotaciones domésticas. Según los últimos datos publicados por el MAPA el pasado mes de abril, Castilla y León cuenta con 197 granjas de aves de puesta. La mayor parte de ellas, son granjas de producción con un total de 159 explotaciones, a las que se suman 24 de recría, ocho de multiplicación y seis de selección.

El censo se sitúa en algo más de 8,7 millones de aves de puesta en el territorio regional. En lo que se refiere a la producción de carne, la comunidad suma 451 granjas. En su mayoría son explotaciones de producción con 427, a lo que se une doce granjas de multiplicación, siete de selección y cinco de cría. El informe no alude al número, sino que contabiliza la producción en toneladas. En el caso de Castilla y León, 177.959 en 2024.

En cuanto a las explotaciones de aves de corral de producción de autoconsumo, práctica que es obligatorio inscribir en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla y León, se contabilizan un total de 15.900 repartidas por todo el territorio de la comunidad. Según los datos del registro de explotaciones ganaderas de la región, 2.909 se sitúan en León, 2.777 en Burgos, 1.995 en Salamanca, 1.940 en Ávila, 1.869 en Segovia, 1.726 en Zamora, 1.317 en Soria, 760 en Palencia y 607 en Valladolid.

Medidas

Dentro de las medidas previstas, Además del confinamiento de las aves, el Ministerio prohíbe el uso de pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo, la cría conjunta de patos y gansos con otras aves de corral, y la presencia de cualquier tipo de ave cautiva en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos. Asimismo, queda restringido el uso de agua procedente de depósitos accesibles a fauna silvestre, a menos que esta sea tratada para inactivar el virus. Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

En Castilla y León, en concreto en la provincia de Valladolid, se han confirmado siete focos de gripe aviar en aves de corral que han supuesto el sacrificio de dos millones de gallinas. Cinco de esos focos se concentran en Olmedo, uno en Aguasal y, el último, en Ataquines. Según los datos oficiales, en esa zona se sitúan la mitad de los brotes que afectan aves de corral notificados en España desde que irrumpiera la enfermedad.