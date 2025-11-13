El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una explotación ganadera con gallinas confinadas dentro del gallinero por brotes de gripe aviar Alberto Aja

Castilla y León

El confinamiento de aves afecta a 648 granjas y más de 15.900 explotaciones de producción doméstica

La región cuenta con 8,7 millones de gallinas de puesta, según el último censo del Ministerio de Agricultura

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:37

La ampliación de las medidas de confinamiento de aves de corral a todo el territorio nacional para evitar la propagación de la gripe aviar, incluye ... a un total de 648 granjas en la región y a más de 15.900 explotaciones de producción doméstica de autoconsumo. La orden publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) afecta «a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre».

