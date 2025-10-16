El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Los seis casos de gripe aviar en la zona de Olmedo afectan a 1,9 millones de gallinas

Los veterinarios consideran «infrecuente» la coincidencia de tantos focos en granjas domésticas tan próximas, el último confirmado este miércoles

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:43

La confirmación de seis focos de gripe aviar que afectan a 1,9 millones de gallinas en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Olmedo – ... el último registrado el pasado 14 de octubre en la zona restringida y confirmado este miércoles– ha puesto en primera línea esta enfermedad que tiene casos activos en todo el planeta (12 en España en aves de corral). El virus, principalmente, afecta a aves acuáticas marinas, pero puede llegar también a otras aves silvestres, aves domésticas y, de forma muy puntual, a mamíferos.

