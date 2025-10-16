Los seis casos de gripe aviar en la zona de Olmedo afectan a 1,9 millones de gallinas

La confirmación de seis focos de gripe aviar que afectan a 1,9 millones de gallinas en las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Olmedo – ... el último registrado el pasado 14 de octubre en la zona restringida y confirmado este miércoles– ha puesto en primera línea esta enfermedad que tiene casos activos en todo el planeta (12 en España en aves de corral). El virus, principalmente, afecta a aves acuáticas marinas, pero puede llegar también a otras aves silvestres, aves domésticas y, de forma muy puntual, a mamíferos.

Desde el Consejo Autonómico de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, su presidente, Rufino Álamo, considera que «es peculiar, la coincidencia de que haya habido varios focos tan próximos en la provincia de Valladolid». En este sentido, precisa que habrá que estar atento al resultado de la encuesta epidemiológica con objeto de «intentar ver si da pistas sobre cuáles han sido las razones de que se produzca esta concatenación de brotes», en una zona donde la producción avícola tiene un gran peso específico. Incide en que, a pesar de que la gripe aviar es un virus «enormemente contagioso», las explotaciones «toman medidas de aislamiento, justo para evitar que el virus pueda entrar en ellas».

Álamo asegura que, en la actualidad, el virus está muy generalizado a nivel global, tanto en Europa como América y en zonas de Asía, pero considera que «es más infrecuente» que afecte a las explotaciones domésticas. «El sector avícola está muy tecnificado, suele tener lo que se llaman medidas de bioseguridad, es decir, aquellas que evitan que el virus llegue, ya sea a través de otras aves silvestres o por posibles portadores, por ejemplo, roedores y otros vectores de transmisión».

En esta línea, subraya las medidas de bioseguridad existentes, con «programas de desinsectación, desratización, desinfección, el evitar que cualquier persona acceda a las explotaciones, que los vehículos que entren lo hagan por determinados programas de desinfección, o los alimentos». Medidas de aislamiento que «hasta el momento han funcionado de forma idónea».

En cualquier caso, las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado seis focos de gripe aviar en menos de un mes en granjas de gallinas ponedoras, todos localizados en una misma zona de la provincia de Valladolid. Cinco situadas en Olmedo y una en Aguasal, que han provocado el sacrificio de más de 1,9 millones de aves. El primer foco se notificó el 19 de septiembre en una granja avícola de Olmedo de 760.000 gallinas, donde las sospechas surgieron tras un incremento atípico de la mortalidad.

Diez días después, el 1 de octubre se confirmaron dos nuevos focos en explotaciones cercanas de Aguasal y Olmedo, con 14.000 y 88.000 gallinas respectivamente. En estos dos casos, se consideraron secundarios del primero por mantener «vínculos epidemiológicos». Más tarde, el 6 de octubre se confirmó un foco en una granja de gallinas en el mismo término municipal, a cinco kilómetros de la que sufrió el primer foco. En esa instalación, con 727.000 aves, las sospechas surgieron tras un incremento atípico de la mortalidad. En otro caso, la sospecha del nuevo foco se inició el 10 de octubre tras la comunicación de un incremento de la mortalidad en la granja situada en la zona de vigilancia del brote confirmado el 6 de octubre. Ese mismo día se visitó la explotación, con un censo aproximado de 66.000 aves, que quedó inmovilizada de manera preventiva.

Alta mortalidad

En la tarde de este miércoles las autoridades veterinarias de la Junta notificaron un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas ponedoras en Olmedo. La sospecha del nuevo foco se inició el 14 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad en la explotación con un censo de 315.000 aves. Se tomaron muestras que fueron remitidas al Laboratorio Central, que ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1.

El responsable regional de los veterinarios defiende que la alta letalidad en las aves que provoca la gripe aviar, permite identificar el problema de forma rápida. «Eso propicia que, de forma temprana, se identifique el problema, porque inmediatamente dejan de poner, dejan de comer y empieza a haber un montón de bajas de muertes. Eso es lo que está haciendo que en nuestra provincia se identifique pronto el problema y que se puedan adoptar medidas».

Entre las medidas, según la Junta de Castilla y León, se ratifica la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen y el establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros alrededor del foco. «Una vez que se identifica el problema, se produce un aislamiento de la explotación, se inicia con los análisis pertinentes para confirmar que se ha producido, que estamos hablando del virus de la gripe o de la influenza aviar y, si eso se confirma, pues se empieza a hacer la encuesta epidemiológica para verificar qué es lo que ha ocurrido, se produce el sacrificio o la eliminación de las aves y de todo el material que ha estado en contacto con ellas y los productos que de ellas se han obtenido», detalla Rufino Álamo.

Medidas que, según el responsable veterinario, tienen como objetivo evitar que el foco se transmita a otros animales y a la cadena alimentaria. «Tanto la carne como los huevos se inactivan y se impide que salgan al mercado, aun cuando el riesgo de transmisión a las personas es bajo, pero da mayor garantía», sostiene Álamo.