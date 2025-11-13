Quiñones avanza que en 2029 todo el operativo anti incendios será público y anual El consejero cifra la inversión en 101 millones para las 111 cuadrillas terrestres

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su comparecencia de este jueves.

La Junta calcula que en 2029 tendrá que invertir 101 millones de euros para que las 111 cuadrillas terrestres (Romeo) formen parte del sector público y trabajen durante los 12 meses del año. De hecho, en 2026 estima ya un desembolso de 54 millones, a los que se unirán otros 40 en los siguientes ejercicios, para renovar la contratación de 49 unidades de este tipo, que ahora están operativa durante nueve meses y en algunos casos, diez u once.

Este jueves, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció en las Cortes para presentar en las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad en lo relativo a su departamento, la Fundación del Patrimonio Natural y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), según informa Ical.

El consejero señaló que la Junta prevé destinar el próximo año 135 millones de euros al operativo de lucha contra incendios forestales, lo que unido a los gastos en personal y la subvención para el Consejo Comarcal del Bierzo, elevan la factura a los 153 millones.

También destacó los 17 millones que permitirán disponer de unas unidades helitransportadas y nocturnas, garantizando la operatividad del dispositivo durante todo el año.

Coincidiendo con la presentación de Suárez-Quiñones, los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y TISCYL-USCAL se concentraron a las puertas de las Cortes para denunciar que la Junta siga adelante con su «decretazo» del operativo de incendios forestales cuando es un documento «que no aborda ninguno de los problemas estructurales del operativo de incendios y que supone un nuevo engaño a la ciudadanía», según señalaron.

La Junta prevé comprar 55 viviendas el próximo año para incorporarlas al parque público de alquiler

Por otro lado, la Junta prevé comprar 55 viviendas el próximo año con 2,4 millones para incorporarlas al parque público de alquiler, tras adquirir otras 35 el pasado ejercicio, con el objetivo de «rozar» las 100, al ser «consciente» de la necesidad de facilitar el acceso a un hogar a las personas con menos recursos. Además, pondrá en marcha un programa «Rehabitare privado» para fomentar la mejora de casas en pequeños pueblos del medio rural.

En ese sentido, Suárez-Quiñones arrancó su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda explicando que las cuentas diseñadas por su departamento para el próximo ejercicio son las que experimentan el «mayor incremento» de volumen de gasto, un 21,53%, hasta los 663,3 millones, a los que se unen otros 408,1 de Somacyl (362,1 millones) y la Fundación Patrimonio Natural (46 millones). En conjunto se acercan a los 1.071 millones, de los que 825,3 millones son para inversiones, sin contar los 102 vinculados a la gestión de suelo industrial y residencial.

A continuación, el consejero se centró en la vivienda que contará con 262,5 millones, de los que 44,5 millones son para las ayudas al alquiler. Además, Suárez-Quiñones avanzó que se convocarán las ayudas del nuevo programa de «garantía del cobro de la renta del alquiler a cambio de establecer un alquiler asequible».