Sanidad prevé adjudicar 1.000 plazas y convocar otras 1.100, incluidas las primeras de Medicina de Urgencias

La Consejería de Sanidad adjudicará el próximo año más de 1.000 nuevas plazas en distintas categorías profesionales, entre las que se incluyen tanto puestos sanitarios como de gestión y servicios. Esta medida se enmarca en el esfuerzo «sostenido» del Gobierno autonómico por fortalecer la estructura de recursos humanos del sistema público, según anunció el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar el proyecto de presupuesto de su departamento para 2026.

Entre las categorías que se verán reforzadas con esta adjudicación destacan 82 fisioterapeutas, 40 enfermeras especialistas matronas, 734 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 60 administrativos, además de otras categorías sanitarias y de apoyo que completarán la oferta, según informa Ical.

Del mismo modo, a lo largo de 2026 la Consejería prevé convocar otras más de 1.100 nuevas plazas, que incluirán 430 de Medicina Familiar y Comunitaria, 380 de enfermería, 160 de enfermería especialista, 40 de pediatría, 60 administrativos, así como 14 plazas de inspectores médicos y once de enfermeros subinspectores, entre otras categorías.

Vázquez precisó que con los pasos dados, en esta legislatura se incorporará de manera estable a más de 1.700 médicos (más de 1.000 de ellos en el proceso extraordinario de estabilización) y más de 2.000 enfermeras (cerca de 1.500 en el proceso extraordinario de estabilización), consolidando como personal fijo a casi el 80% del personal médico y del 70% del personal de enfermería interinos.

Entre las novedades para el próximo año, el consejero destacó que está la convocatoria de las primeras plazas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que comenzará a formar residentes ese mismo año.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ampliará el próximo año la prestación de reproducción humana asistida, con la creación de tres nuevas unidades en Burgos, León y Salamanca, una vez que ha sido implantada la ampliación de la prestación, por encima de la cartera del Sistema Nacional de Salud, para las mujeres hasta 42 años, incluidas aquellas con hijos previos, y para los hombres hasta los 60 años. Es una de las novedades del capítulo de Atención Especializada, el de mayor peso en los presupuestos de la Consejería de Sanidad, cuyo proyecto se eleva a 3.049 millones de euros.

Obras en centros de salud

La Consejería de Sanidad dedicará el próximo año cerca de 42 millones de euros a continuar con las obras de construcción, reforma o ampliación de diez centros de salud y a realizar trámites para construir o reformar otros 26, además de efectuar obras de mantenimiento y mejora en los centros que lo precisan.

En la provincia de Valladolid, se avanzará en las obras de reforma del Centro de Salud de Medina de Rioseco. Finalizará la ampliación del Centro de Salud de Laguna de Duero, y se llevarán a cabo las obras de ampliación para incrementar el número de consultas en el Centro de Salud Sur-Parque Alameda-Covaresa. Una vez redactado el proyecto para el nuevo Centro de Salud de Arturo Eyries, comenzará el expediente para licitar la obra y, además, se realizarán trámites para la reforma integral en el antiguo inmueble para destinarlo exclusivamente a Centro de Especialidades.

Asimismo, está previsto el inicio de la redacción del proyecto del nuevo Centro de Salud de Pilarica-Circular, así como iniciar los trámites para licitar la redacción de los proyectos para el nuevo Centro de Salud Delicias II, en cuanto se disponga de la parcela correspondiente, y una vez creada la zona básica de salud de La Cistérniga, se procederá a la ampliación del inmueble que permitirá disponer de una unidad de fisioterapia.

En la provincia de Segovia, culminarán las obras del nuevo Centro de Salud de Segovia IV, y se ejecutarán las obras del nuevo Centro de Salud de Cuéllar. Asimismo, se iniciarán los trámites para licitar el proyecto del nuevo Centro de Salud de El Espinar, una vez cedida la parcela a favor de la Gerencia Regional de Salud.

En la provincia de Palencia, está previsto comenzar la ejecución de las obras del nuevo Centro de Salud de Venta de Baños, y disponer de los proyectos de ampliación del Centro de Salud de Torquemada y de reforma integral del Centro de Salud de Baltanás, encontrándose éste ya en fase de adjudicación.

La oposición dice no

Los grupos de la oposición lamentaron y rechazaron el proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad por carecer de recursos suficientes que impiden blindar el sistema, paliar el déficit de profesionales y mejorar sus condiciones, así como avanzar en prestaciones y en mejora de la listas de espera. Así, el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Puente, rechazó las cuentas «porque no garantiza el derecho a la salud de los castellanos y leoneses «. «Son insuficientes tras años de parálisis de la Consejería de Sanidad», y criticó «la gran incongruencia» del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que pide más recursos al gobierno de España a la vez que desprecia la condonación de 3.643 millones de euros y la deuda de la comunidad es la tercera consejería en importancia, por encima de Familia.

