Un hombre compra huevos en un supermercado. Efe

La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

El IPC alcanza el 3,1% por el encarecimiento de la factura de la luz, los vuelos internacionales y los trenes

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:05

Los precios consolidan su tendencia alcista en España con un repunte de la inflación en octubre al 3,1%, una décima más que el mes ... anterior, ante la fuerte subida de la luz y del transporte, especialmente aéreo y por ferrocarril, compensados en parte por la bajada de los paquetes turísticos y los carburantes.

