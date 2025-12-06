El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Eescatistas ucranianos trabajan en el lugar del impacto de un cohete en Dnipropetrovsk, Ucrania. Efe

Miedos e incertidumbres de hoy

En la paz como en la guerra, el hacer más y más dinero es lo único que les preocupa a esos grupos que antes controlaban el globo terráqueo en la sombra

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:45

Comenta

Las encuestas recientes efectuadas en España, acerca de temas como las posibilidades de entrar en una guerra pronto, parecen –respecto a los porcentajes arrojados– bastante ... pesimistas. Esto es lo que viene a señalar el 'Estudio sobre miedos e incertidumbres', publicado –en los últimos días– por el CIS: un 66,2% de los españoles preguntados, a través de más de mil entrevistas telefónicas, considera que nuestro país puede verse involucrado en un conflicto bélico durante los próximos años. El 57% cree que el 'enemigo' con el que hay mayores probabilidades de enfrentarse sería Rusia; el 42,2% entiende que se trataría de Marruecos; y solamente un 30,2% contempla que la nación a la que confrontar resultaría ser la de Estados Unidos. Lo cual hace pensar que la información que llega a los ciudadanos es, en buena medida, anticuada, sesgada o incompleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  5. 5

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  6. 6

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  7. 7

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Miedos e incertidumbres de hoy

Miedos e incertidumbres de hoy