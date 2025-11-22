El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Congreso de los Diputados. J. Barroso

De la tradición y sus demonios

«Traducción literal del alemán de un lema nacionalsocialista, «Blut und Boden» (sangre y tierra), pone su énfasis en la defensa de una raza y un territorio y se une «tradición», para que no haya duda de la verdadera intención de la frase»

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

«Sangre, suelo y tradición». Éste fue uno de los lemas que, exhibidos en pancartas o coreados en grupo, repitieron los participantes en la manifestación ... ultranacionalista de hace un par de semanas en Madrid. Sin embargo, el motivo del «desfile» ante el Congreso de los Diputados, que terminó en la calle Ferraz, se suponía centrado en la lucha «contra la impunidad de los políticos corruptos». Nada más ni nada menos, si bien tal frase expresa un anhelo bastante compartido y políticamente convencional. Algo que atañe a muchas personas, hartas e indignadas respecto a un sistema de corrupción que parece endémico en España. No ocurre así con la otra locución: aunque pueda aplicársele una interpretación irónica o jocosa, mejor haremos si la tomamos perfectamente en serio.

