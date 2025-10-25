El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una persona viste un disfraz de Trump con una corona en la cabeza. Efe

The greatest showman': Trump como vendedor de humo

«Trump ha pretendido coronarse como una especie de reyezuelo pacificador frente el mundo...»

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Todo lo que ha ocurrido últimamente nos muestra que no hay que subestimar a Trump como great showman, archimago de los engaños y vendedor de ... humo. Es alguien peligroso, porque domina las artes del entretenimiento y del espectáculo global. Un ilusionista que busca –y, a menudo, lo consigue– mantener a la gente embobada con una sucesión de anuncios y pseudonoticias o fakenews. Su estrategia consiste en que la espectacularidad de que gusta rodearse apenas decaiga; y es que se trataría de llamar la atención a toda costa, con tal de acabar siempre en el centro de la escena. Esta vez, valiéndose de un supuesto 'plan de paz' para Gaza, lo volvió a hacer. A lo grande. Y lo ha hizo en el momento justo, cuando ya no se podía soportar más la situación de masacre indiscriminada, allí sostenida por el gobierno de Netanyahu.

