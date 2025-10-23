El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Donald Trump y Benjamín Netanyahu en el parlamento israelí. AFP

Estados Unidos advierte a Israel de que perdería su apoyo si anexiona Cisjordania

La moción aprobada por el Parlamento de Jerusalén provoca una airada respuesta de Donald Trump y Marco Rubio y provoca división entre los políticos hebreos

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:45

Aunque no se trata de una decisión vinculante, la aprobación el miércoles en el parlamento israelí de una moción para anexionar Cisjordania ha airado al ... Ejecutivo de Donald Trump. Y el presidente de Estados Unidos no puede ser más claro al respecto: «No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera», afirma en una entrevista con la revista 'Time' publicada este jueves.

