Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

