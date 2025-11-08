El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Igor Martín

La 'politización' de la cultura y otras tonterías

«Hay un cierto paralelismo entre la invisibilidad que se ha decretado, desde la esfera política occidental, en torno a los pueblos que no son asimilables al formato europeo de naciones, y el olvido o desdén hacia otras tantas culturas»

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Hay políticos y políticas que parecen empeñados en poner de manifiesto que no saben qué es la cultura o prefieren seguir haciendo como que lo ... ignoran. Por ejemplo, cuando protestan por la 'politización' de la misma y pretenden que política y cultura se mantengan absolutamente separadas. Es extraño, sin embargo, que se empecinen en esa pretensión, cuando están más que enterados de que apenas existe nada en su uso, por poderes y contrapoderes, que resulte inocente. Y ellos son los primeros en conocerlo. O en valerse, sin escrúpulo alguno, de su manipulación para fines casi siempre inconfesables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  10. 10

    Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La 'politización' de la cultura y otras tonterías

La &#039;politización&#039; de la cultura y otras tonterías