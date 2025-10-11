El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación en apoyo a Palestina en Madrid. EP

Dos visiones del mundo: la radicalización de las propuestas

Cuando daba la impresión de la sinrazón y el daño surfeaban en las olas de un mar de frustración y descontento, ha emergido la contestación de multitudes que se manifiestan contra el genocidio de Gaza

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:18

La ingenuidad, simplismo o equivocada estrategia de cierta izquierda le ha inducido a creer y repetir dos cosas que, además de discutibles e inexactas, no ... resultan ni siquiera convenientes para sus propios objetivos políticos. Y sobre las que, por esto, parece cada vez más necesario reflexionar. Porque nos encontramos viviendo un momento del cual no cabe decir que es, simplemente, como tantos otros; o que en él ocurre lo que vino sucediendo, durante las últimas décadas, en todos los parlamentos de los países occidentales: en suma, la mera alternancia de poder que supone pasar de la predominancia de posiciones izquierdistas a las de signo contrario. Pues lo que acaece, actualmente, en el mundo, pero –por supuesto– también en España, constituye un cambio mucho más profundo que pone en entredicho el sistema entero: la democracia en sí.

