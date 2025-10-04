El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación de este sábado en Barcelona. Efe

Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina

Las concetraciones se desarollan lo largo de toda la jornada en las principales capitales de provincia

A. A.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Sábado de manifestaciones en toda España por la Guerra de Gaza y el asalto de la Armada israelí a la Flotilla de la Paz. La principal concentración de la mañana se ha dado en Barcelona, a la que han asistido 70.000 personas, según los datos ofrecidos por la Guardia Urbana.

