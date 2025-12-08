El Estado de 'Déjalo Todo' es un lugar íntimo y secreto de nuestra sociedad para quienes han perdido la ilusión por cuanto les rodea. En ... esa elección drástica y dura hay naturalmente un factor de huida, una intencionalidad evasiva de los problemas, pero hay algo más, se advierte una tentativa honesta y desesperada de seres inadaptados por cambiar de mundo, por lanzarse a un viaje iniciático que nos ofrezca un nuevo motivo para seguir vivos, o simplemente sobrevivir.

El Estado de 'Déjalo Todo' es un lugar perdido donde habitan quienes nada esperan. En este territorio no hay leyes sino costumbres, la acción es errática y el pensamiento es festivamente impuro, iconoclasta, libre. Es una tierra cualquiera donde se está sin estar, donde valen las cosas más sencillas, se rechazan posesiones y títulos que reducen los seres a dorada ceniza.

El Estado de 'Déjalo Todo' es una nación para seres de alma inquieta que puede fundarse y establecerse en cualquier lugar pues no es un espacio físico determinado sino un estado de la conciencia que encuentra espacio propicio en los cuerpos y en las palabras de los que eligen la diáspora hacia sí mismos.

Pero en este 'Déjalo Todo' la diáspora es una eterna e infinita marcha hacia el olvido, el humano pierde los atributos de su condición de tal cuando es exilio, se cosifica, es un simple tránsito a materia de paisaje. Este inmigrante de sí mismo pierde el derecho a una patria, a un trabajo, a la palabra seminal.