Inmigrante de sí mismo
«El Estado de 'Déjalo Todo' es un lugar íntimo y secreto de nuestra sociedad para quienes han perdido la ilusión por cuanto les rodea»
Valladolid
Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:13
El Estado de 'Déjalo Todo' es un lugar íntimo y secreto de nuestra sociedad para quienes han perdido la ilusión por cuanto les rodea. En ... esa elección drástica y dura hay naturalmente un factor de huida, una intencionalidad evasiva de los problemas, pero hay algo más, se advierte una tentativa honesta y desesperada de seres inadaptados por cambiar de mundo, por lanzarse a un viaje iniciático que nos ofrezca un nuevo motivo para seguir vivos, o simplemente sobrevivir.
El Estado de 'Déjalo Todo' es un lugar perdido donde habitan quienes nada esperan. En este territorio no hay leyes sino costumbres, la acción es errática y el pensamiento es festivamente impuro, iconoclasta, libre. Es una tierra cualquiera donde se está sin estar, donde valen las cosas más sencillas, se rechazan posesiones y títulos que reducen los seres a dorada ceniza.
Noticias relacionadas
El Estado de 'Déjalo Todo' es una nación para seres de alma inquieta que puede fundarse y establecerse en cualquier lugar pues no es un espacio físico determinado sino un estado de la conciencia que encuentra espacio propicio en los cuerpos y en las palabras de los que eligen la diáspora hacia sí mismos.
Pero en este 'Déjalo Todo' la diáspora es una eterna e infinita marcha hacia el olvido, el humano pierde los atributos de su condición de tal cuando es exilio, se cosifica, es un simple tránsito a materia de paisaje. Este inmigrante de sí mismo pierde el derecho a una patria, a un trabajo, a la palabra seminal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión